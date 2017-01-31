В корупційній схемі ДПЗКУ виявлено структури російського бізнесу, - НАБУ

Серед структур-учасників корупційної схеми, через яку ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" зазнала збитків на суму понад 60 млн дол. (понад 1,6 млрд грн), є компанії, контрольовані російським бізнесом.

"Злочинний умисел із розкрадання понад 60 мільйонів доларів "ДПЗКУ" складався із двох частин: одержання "відкату" за підписання контрактів на реалізацію зерна та, щоб у подальшому не було проведено оплату за цими контрактами, зловживання службових осіб підприємства в інтересах комерційних структур, які курує один із відомих російських бізнесменів", – повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, інформує прес-служба НАБУ.

За його словами, під час розслідування детективи викрили схему, відповідно до якої зерно, що належало ДПЗКУ, продавалось за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через низку приватних компаній-посередників, підконтрольних службовим особам ДПЗКУ та міжнародному зернотрейдеру.

"Зерно, придбане за заниженими цінами, міжнародний зернотрейдер продавав за ринковими. Різниця у вартості мала надійти на рахунки однієї з компаній-посередників, підконтрольних керманичам схеми. Відповідно до контрактів, постачання зерна відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам й наражало державне підприємство на ризик неотримання коштів за свою продукцію", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що представнику міжнародного зернотрейдера, за версією слідства причетного до завдання збитків ДПЗКУ, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн грн.

Нагадаємо, детективи НАБУ затримали четвертого учасника корупційної схеми, через яку ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація України" (ДПЗКУ) зазнала збитків у розмірі понад $60 млн (понад 1,6 млрд грн).

Як повідомляв iPress.ua, 24 січня Національне антикорупційне бюро затримало колишнього начальника інформаційно-аналітичного управління ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) і представника міжнародного зернотрейдера за підозрою в заподіянні збитку ДПЗКУ на суму понад $60 млн.