В Косово затримали шістьох росіян та п'ятьох сербів через незаконний перетин кордону

Російське дипвідомство вже проінформовано, але досі ніяк не відреагувало

Поліція Косова затримала шість російських та п'ять сербських громадян за незаконний перетин кордону з території Сербії.

У заяві поліції йдеться, що затримані подорожували двома транспортними засобами, коли їх зупинили поблизу кордону між Косовом та Сербією. Про це повідомляє The Associated Press.

Повідомляється, що російське дипломатичне відомство, яке знаходиться в Косові, було поінформовано про затриманих росіян.

Як відомо, Косово заявило про свою незалежність від Сербії в 2008 році, цього досі не визнають Росія та Сербія.

Нагадаємо, прикордонна служба Фінляндії підозрює росіянина в організації нелегального в’їзду до країни для 52 мігрантів.