CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Косова затримала шість російських та п'ять сербських громадян за незаконний перетин кордону з території Сербії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Косово затримали шістьох росіян та п'ятьох сербів через незаконний перетин кордону
Російське дипвідомство вже проінформовано, але досі ніяк не відреагувало
Фото: nologo.ru
У заяві поліції йдеться, що затримані подорожували двома транспортними засобами, коли їх зупинили поблизу кордону між Косовом та Сербією. Про це повідомляє The Associated Press.
Повідомляється, що російське дипломатичне відомство, яке знаходиться в Косові, було поінформовано про затриманих росіян.
Як відомо, Косово заявило про свою незалежність від Сербії в 2008 році, цього досі не визнають Росія та Сербія.
Нагадаємо, прикордонна служба Фінляндії підозрює росіянина в організації нелегального в’їзду до країни для 52 мігрантів.
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09 08 2017 17:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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