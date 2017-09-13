В Кремлі наразі не обговорюють миротворчу місію ООН на Донбасі, - Пєсков
"Щодо модальності місії спостерігачів ООН на Донбасі предметно переговори наразі не ведуться", – розповів прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пише "Интерфакс".
При цьому Пєсков зазначив, що не має інформації про те, коли можуть розпочатися предметні переговори щодо варіантів розгортання місії ООН на Донбасі.
"У мене немає інформації з цього приводу", – заявив він.
Зазначимо, що Київ передав в Раду безпеки ООН проект резолюції щодо розміщення миротворців за українським сценарієм, тобто на кордоні з Російською Федерацією.
Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.
Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.
Раніше міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.
Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.
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