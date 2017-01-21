В Кремлі відмовляються скорочувати ядерні запаси в обмін на санкції
"Ядерне роззброєння - концептуальне поняття, складається з величезної кількості нюансів. Воно не може бути диспропорційним. Композиція цієї ядерної складової в США і у нас в країні різна. Якісь симетричні скорочення тут абсолютно неприпустимі і недоречні", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Вести в субботу", пише Інтерфакс.
За його словами, "вони можуть привести до порушення того, що є основним моментом, - це ядерний паритет, ядерне стримування".
За словами Пєскова, "пов'язувати питання санкцій і питання ядерного скорочення навряд чи в майбутньому буде можливо з експертної точки зору".
Він нагадав, що Путін заявляв, що питання санкцій "не є темою нашого порядку денного": "Росія не була ініціатором постановки цього питання. І вона не буде, за словами Путіна, ініціатором скасування якихось рестрикцій".
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.
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