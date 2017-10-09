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В крейдяних скелях Британії виявили космічний пил

Пил, дуже схожий на той, який вже знаходили в Антарктиді
Британські дослідники змогли виявити космічний пил в крейдяних скелях біля Дувра на півдні Великобританії.
В крейдяних скелях Британії виявили космічний пил Фото:kirill-anya.ru

Пил, дуже схожий на той, який вже знаходили в Антарктиді, виявили в скам'янілостях віком близько 87 мільйонів років, пише Science Alert.

"Знамениті білі скелі Дувра є важливим джерелом скам'янілостей, які допомагають нам визначити зміни і потрясіння, які планета зазнала багато мільйонів років тому. Зараз ми виявили, що простір всередині скам'янілостей містить пил, який також може надати нам інформацію про те, що відбувалося в нашій сонячній системі в той час", - сказав провідний автор дослідження Мартін Сатлі з Імперського коледжу в Лондоні.

Щорічно на Землю падає близько 20 000 - 30 000 тонн пилу, але, з огляду на розміри, його важко знайти, навіть якщо він ідентифікується за хімічним складом, формою і кристалічній структурі. Ідентифікація викопної космічного пилу ускладнюється через процес розшарування, який замінює вихідні мінерали пилового зразка іншими матеріалами.

Порівнюючи зразки з Дувра з космічним пилом, виявленим в Антарктиді, команда вчених знайшла 76 скам'янілих мікрометеоритів в білій крейді. Вони відносяться до віку Верхнього крейдяного періоду, близько 87 мільйонів років тому. Зразки пропонують нові можливості для вивчення космічного пилу через збереження його структури.

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10 09 2017 13:55
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