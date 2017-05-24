В Кропивницькому прокурор сховав $10 тисяч хабара в наборі Jack daniel's
Досудовим розслідуванням було встановлено, що прокурор, будучи процесуальним керівником у кримінальному провадженні, вимагав та отримав хабар у розмірі $10 тисяч за прийняття рішення про його закриття, - повідомили у ГПУ.
У Генпрокуратурі зазначили, що корупціонера затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
"Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Дії правоохоронця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України", - додали у відомстві.
Фото:ssu.gov.ua
Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали арбітражного керуючого одного з підприємств-банкрутів під час отримання хабара.
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