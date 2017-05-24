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В Кропивницькому прокурор сховав $10 тисяч хабара в наборі Jack daniel's

Затриманий оцінив у таку суму закриття кримінального провадження
Співробітники Генеральної прокуратури спільно зі Службою безпеки України затримали працівника Кропивницкої місцевої прокуратури.
В Кропивницькому прокурор сховав $10 тисяч хабара в наборі Jack daniel Фото:ssu.gov.ua

Досудовим розслідуванням було встановлено, що прокурор, будучи процесуальним керівником у кримінальному провадженні, вимагав та отримав хабар у розмірі $10 тисяч за прийняття рішення про його закриття, - повідомили у ГПУ.

У Генпрокуратурі зазначили, що корупціонера затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

"Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Дії правоохоронця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України", - додали у відомстві.

Фото:ssu.gov.ua

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали арбітражного керуючого одного з підприємств-банкрутів під час отримання хабара.

 
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24 05 2017 19:40
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