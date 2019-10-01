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В кримського татарина Бекірова, якого утримують в СІЗО Сімферополя, вкрай важкий стан здоров’я

Бекірова помістили в спецблок Сімферопольського СІЗО
В кримського татарина Едема Бекірова, якого звинувачують в незаконному зберіганні вибухових речовин і боєприпасів та утримують в СІЗО Сімферополя, вкрай важкий стан здоров’я, його життя під загрозою.
В кримського татарина Бекірова, якого утримують в СІЗО Сімферополя, вкрай важкий стан здоров’я Фото: соцмережі

Журналіст зазначив, що після арешту Бекірова помістили в спецблок Сімферопольського СІЗО, де разом з ним у двомісній камері перебуває Руслан Трубач, фігурант справи вимагачів. За його словами, Трубача перевели в спецблок для догляду за Бекірова, - але для нього "це погіршення умов утримання, яке його вкрай пригнічує".

Про це Трубач заявив під час судового засідання у своїй справі.

"Я вам відповідально заявляю: якщо його (Бекірова) не витягнути - він помре. У нього (місце ампутації ноги) все синє і опухло. Він поїсть і через п’ять хвилин його потрібно вести в туалет", - заявив зі слів однокамерник Бекірова - Руслан Трубач, інформує журналіст Антон Наумлюк.

Наумлюк нагадав, що через діабет Бекіров позбувся ноги, у нього була операція на серці й чекала ще одна

Як розповів журналіст, родичам Бекірова переказали слова Трубача й невдовзі правозахисники опублікували матеріал з формулюванням: "дочки Едема Бекірова передали слова від його однокамерника: "Ця людина скоро помре". Пізніше російський телеканал "Дождь" хибно інтерпретував цю фразу й подав її у такому вигляді: "Ця людина скоро помре". Дочки кримськотатарського активіста передали погрозу його однокамерника". Телеканал зателефонував у Федеральну службу відбування покарань та попросив прокоментувати "погрози". На що заступник глави ФСВП Валерій Максименко відповів, що йому не відомо про погрози щодо арештованого та пообіцяв повідомити про це співробітників СІЗО, щоб вони "придивилися до Бекірова" і щоб однокамерник з ним "нічого не зробив". 

"Тепер СІЗО буде змушене реагувати, Трубач, який піклується про Бекірова, - під загрозою", - резюмовав Наумлюк.

Додамо, що Гульнара Бекірова, дружина ув'язненого російською владою у Криму Едема Бекірова, просить українську та світову спільноту врятувати її хворого чоловіка.

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10 01 2019 09:32
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