В Криму блискавка вбила радника глави російського МОЗ

41-річний радник міністра перебував на одній з башт, коли в нього задзвонив телефон

На території анексованого Криму у місті Судак блискавка вбила радника міністра охорони здоров'я Росії Ігоря Ланського.

Ланський прямував на фестиваль "Генуезький шолом" у Генуезькій фортеці, - повідомляє Sudak.me.

41-річний радник міністра перебував на одній з башт, коли в нього задзвонив телефон. Ланський відповів на дзвінок, і блискавка влучила у башту.

Нагадаємо, 12 липня близько 17-ї години на полі поряд із селом Кузьмина Гребля Христинівського району Черкаської області під час грози блискавка вбила цілу родину посеред поля.

Нагадаємо, на території анексованого Криму, в Судаку, стався схід селевого потоку внаслідок сильних дощів. Як наслідок у місті було оголошено надзвичайний стан.