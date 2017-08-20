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В Криму блискавка вбила радника глави російського МОЗ

41-річний радник міністра перебував на одній з башт, коли в нього задзвонив телефон
На території анексованого Криму у місті Судак блискавка вбила радника міністра охорони здоров'я Росії Ігоря Ланського.
В Криму блискавка вбила радника глави російського МОЗ Фото: Pixabaу

Ланський прямував на фестиваль "Генуезький шолом" у Генуезькій фортеці, - повідомляє Sudak.me.

41-річний радник міністра перебував на одній з башт, коли в нього задзвонив телефон. Ланський відповів на дзвінок, і блискавка влучила у башту.

Нагадаємо, 12 липня близько 17-ї години на полі поряд із селом Кузьмина Гребля Христинівського району Черкаської області під час грози блискавка вбила цілу родину посеред поля.

Нагадаємо, на території анексованого Криму, в Судаку, стався схід селевого потоку внаслідок сильних дощів. Як наслідок у місті було оголошено надзвичайний стан. 

 
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20 08 2017 16:32
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