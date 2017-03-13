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В Криму допитують заступника голови Меджлісу Джелялова

Його викликали в "центр протидії екстремізму"
В окупованому Криму викликали на допит заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.
В Криму допитують заступника голови Меджлісу Джелялова Наріман Джелялов. Фото: Youtube

"Наріман Джелялов ось вже близько години перебуває на допиті у Сімферопольському "центрі протидії екстремізму", - написав нардеп, голова Меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

У той же час голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв повідомив, що ймовірно, хтось написав донос на Джелялова.

Як повідомляв iPress.ua, Київський районний суд окупованого Сімферополя продовжив до червня термін тримання під вартою п'ятьом жителям Криму, яких вважають учасниками терористичної організації "Хізб ут-Тахрір".

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13 03 2017 09:54
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