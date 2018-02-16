В Криму "диверсанта" Захтея засудили до 6,5 років колонії
"Призначити покарання... у вигляді позбавлення волі на строк 6 років і 6 місяців з відбуванням у виправній колонії суворого режиму", - сказав суддя Сергій Погребняк, повідомляє "Інтерфакс".
Суд зарахував у цей термін більше 1,5 років, які українець провів під вартою. Справа 42-річного Захтея розглядалася в суді в особливому порядку і в закритому режимі.
10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, опісля – повернули до Криму.
Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і назвала їх "провокацією" російських спецслужб.
11 липня стало відомо, що він визнав свою провину та уклав досудову угоду зі слідством. Він також відмовився від послуг адвоката Олексія Ладина, який у свою чергу більше не може надавати інформацію про хід справи.
Нагадаємо, Суд в анексованому Криму знову продовжив на два місяці термін перебування під вартою українцеві Євгенові Панову, який проходить у так званій "справі про диверсантів".
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