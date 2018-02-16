В Криму "диверсанта" Захтея засудили до 6,5 років колонії

Суд зарахував у цей термін більше 1,5 років, які українець провів під вартою

"Верховний суд" в анексованому Криму засудив громадянина України Андрія Захтея до 6,5 років колонії суворого режиму за "підготовку диверсій" на півострові.

"Призначити покарання... у вигляді позбавлення волі на строк 6 років і 6 місяців з відбуванням у виправній колонії суворого режиму", - сказав суддя Сергій Погребняк, повідомляє "Інтерфакс".

Суд зарахував у цей термін більше 1,5 років, які українець провів під вартою. Справа 42-річного Захтея розглядалася в суді в особливому порядку і в закритому режимі.

10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, опісля – повернули до Криму.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і назвала їх "провокацією" російських спецслужб.

11 липня стало відомо, що він визнав свою провину та уклав досудову угоду зі слідством. Він також відмовився від послуг адвоката Олексія Ладина, який у свою чергу більше не може надавати інформацію про хід справи.

Нагадаємо, Суд в анексованому Криму знову продовжив на два місяці термін перебування під вартою українцеві Євгенові Панову, який проходить у так званій "справі про диверсантів".