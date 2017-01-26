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Співробітники ФСБ затримали в Криму адвоката журналіста Семени

В офісі адвокатів Курбедінова і Семедляєва проводять обшуки
В окупованому Бахчисараї співробітники російського ФСБ затримали Еміля Курбедінова - адвоката кількох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", а також журналіста Миколи Семени.
Співробітники ФСБ затримали в Криму адвоката журналіста Семени Фото: ІА портал НАК

"Злочинний тиск на адвокатів посилюється. В офісі адвокатів Еміля Курбедінова і Едема Семедляєва проводиться обшук. Еміля затримали в Бахчисараї", - повідомив голова ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв у Facebook.

Сам Курбедінов опублікував відео, де співробітники ФСБ підходять до машини, на якій адвокат разом зі своїм колегою їхали до будинку Сейрана Салієва, де в цей момент проходить обшук.

"Тільки-но ми були затримані співробітниками ДПС (дорожньо-патрульної служби - ред.). Ми йшли на обшук у будинок Салієва", - повідомив Курбедінов.

Нагадаємо, що захисника Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова Миколу Полозова також затримали працівники Федеральної служби безпеки в анексованому Росією Криму.

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