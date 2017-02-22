В Криму на п’ять діб арештували 11 кримських татар
Адвокат Микола Полозов зазначив, що цих людей звинувачують у незаконних зборах, - повідомляє "112 Україна".
"Вчора суди до пізнього вечора, до 23:00, конвеєрним способом ухвалювали рішення щодо 11 осіб, які були затримані. Також були ухвалені адміністративні рішення у вигляді арешту строком на 5 діб", - наголосив Полозов.
За його словами, покарання для активіста Марлена Мустафаєва було ще більш жорстким, адже його посадили за грати на 11 діб. Йому інкримінують ст. 20.1 Кодексу адміністративних правопорушень "демонстрації і заборонені символіки в мережі Інтернет".
Як відомо, активіста Марлена Мустафаєва звинуватили в демонстрації символіки забороненої в Росії партії Хізб ут-Тахрір в записах у соціальних мережах в липні 2014 року. Вранці 21 лютого біля нього вдома пройшов обшук.
Згодом, арештовані повідомили про жорстоке поводження силовиків із ними.
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