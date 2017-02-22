В Криму на п’ять діб арештували 11 кримських татар

Всі вони знімали на відео обшуки в Криму

В окупованому Сімферополі Київський районний суд заарештував 11 осіб, затриманих під час проведення обшуку у активіста Марлена Мустафаєва.

Адвокат Микола Полозов зазначив, що цих людей звинувачують у незаконних зборах, - повідомляє "112 Україна".

"Вчора суди до пізнього вечора, до 23:00, конвеєрним способом ухвалювали рішення щодо 11 осіб, які були затримані. Також були ухвалені адміністративні рішення у вигляді арешту строком на 5 діб", - наголосив Полозов.

За його словами, покарання для активіста Марлена Мустафаєва було ще більш жорстким, адже його посадили за грати на 11 діб. Йому інкримінують ст. 20.1 Кодексу адміністративних правопорушень "демонстрації і заборонені символіки в мережі Інтернет".

Як відомо, активіста Марлена Мустафаєва звинуватили в демонстрації символіки забороненої в Росії партії Хізб ут-Тахрір в записах у соціальних мережах в липні 2014 року. Вранці 21 лютого біля нього вдома пройшов обшук.

Згодом, арештовані повідомили про жорстоке поводження силовиків із ними.