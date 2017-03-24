В Криму на вулиці знову включили гімн України, - ВІДЕО

В анексованому Криму на вулиці знову заграв гімн України.

Відповідне відео, датоване 22 березня, розміщено на Youtube.

Згідно з інформацією, сталося це в Ялті біля входу до супермаркету. Активної негативної чи позитивної реакції у людей, що проходять не помітно, проте деякі явно були здивовані.

Зазначимо, що подібні випадки в Криму відбуваються не вперше. В Ялті випускники на останньому дзвонику заспівали гімн України під музику російського гімну, яку увімкнуло керівництво учбового закладу.