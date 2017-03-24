CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ анексованому Криму на вулиці знову заграв гімн України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Криму на вулиці знову включили гімн України, - ВІДЕО
Випадок стався у Ялті
Фото: соцмережі
Відповідне відео, датоване 22 березня, розміщено на Youtube.
Згідно з інформацією, сталося це в Ялті біля входу до супермаркету. Активної негативної чи позитивної реакції у людей, що проходять не помітно, проте деякі явно були здивовані.
Зазначимо, що подібні випадки в Криму відбуваються не вперше. В Ялті випускники на останньому дзвонику заспівали гімн України під музику російського гімну, яку увімкнуло керівництво учбового закладу.
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