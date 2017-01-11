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В Криму окупанти повністю припинили рух через адмінмежу

Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію та утриматись від поїздок
В ніч на 1 листопада окупаційні служби, що розташовані на території анексованого Криму, повністю припинили рух транспортних засобів та пішоходів через адміністративну межу.
В Криму окупанти повністю припинили рух через адмінмежу Фото: investigator.org.ua

"Причини таких дій не відомі, оскільки з півострова людей також не пропускають", - повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Через досить низький пасажиро-транспортний потік накопичень автівок та черг громадян станом на 8-му годину ранку немає", – повідомляють прикордонники.

У зв’язку із такою ситуацією, що виникла перед контрольними пунктами "Чонгар", "Каланчак" та "Чаплинка", Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію та утриматись від поїздок.

У разі відновлення окупантами руху через адмінмежу з анексованим Росією Кримом про це повідомлять.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомляє про блокування бойовиками "ЛНР" відкриття КПВВ "Золоте".

 
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01 11 2017 09:19
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