В Криму окупанти повністю припинили рух через адмінмежу
"Причини таких дій не відомі, оскільки з півострова людей також не пропускають", - повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Через досить низький пасажиро-транспортний потік накопичень автівок та черг громадян станом на 8-му годину ранку немає", – повідомляють прикордонники.
У зв’язку із такою ситуацією, що виникла перед контрольними пунктами "Чонгар", "Каланчак" та "Чаплинка", Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію та утриматись від поїздок.
У разі відновлення окупантами руху через адмінмежу з анексованим Росією Кримом про це повідомлять.
Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомляє про блокування бойовиками "ЛНР" відкриття КПВВ "Золоте".
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