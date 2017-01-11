В Криму окупанти повністю припинили рух через адмінмежу Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію та утриматись від поїздок

В ніч на 1 листопада окупаційні служби, що розташовані на території анексованого Криму, повністю припинили рух транспортних засобів та пішоходів через адміністративну межу.

Фото: investigator.org.ua

"Причини таких дій не відомі, оскільки з півострова людей також не пропускають", - повідомляє Державна прикордонна служба України. "Через досить низький пасажиро-транспортний потік накопичень автівок та черг громадян станом на 8-му годину ранку немає", – повідомляють прикордонники. У зв’язку із такою ситуацією, що виникла перед контрольними пунктами "Чонгар", "Каланчак" та "Чаплинка", Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію та утриматись від поїздок. У разі відновлення окупантами руху через адмінмежу з анексованим Росією Кримом про це повідомлять. Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомляє про блокування бойовиками "ЛНР" відкриття КПВВ "Золоте".

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію