В Криму погіршується стан політв'язня Балуха, - правозахисниця

"Володя має всі підстави бути звільненим, але вже другий склад суддів це ігнорує"

Повернення у слідчій ізолятор українського активіста Володимира Балуха небезпечно для його здоров'я.

"У нього з'явилися проблеми і зі спиною, і з нирками, він повідомляв і про проблеми з серцем. Ми серйозно побоюємося за його здоров'я. Наближається зима, через холод проблем із загостренням хвороб буде тільки більше", — повідомила "Крим.Реалії" керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

За словами правозахисниці, засідання суду 16 листопада підтвердило, що справа Володимира Балуха має суто політичний характер.

"Володя має всі підстави бути звільненим, але вже другий склад суддів це ігнорує", — пояснила вона.

10 листопада під час засідання суду його госпіталізували.

9 грудня 2016 року ФСБ затримала Балуха в селі Серебрянка на південному заході анексованого Криму. У ФСБ повідомили, що знайшли під час обшуків 90 патронів і кілька тротилових шашок.