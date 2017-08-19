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В Криму потік багнюки затопив 15 автівок, - ВІДЕО

Селевий потік зніс 15 автомобілів поруч із Судаком
У ніч з 18 на 19 серпня в окупованому Криму потужний водно-грязьовий потік зніс близько 15 автомобілів на трасі "Грушівка - Судак".
В Криму потік багнюки затопив 15 автівок, - ВІДЕО Фото: скрин

"У результаті складних погодних умов на трасі "Грушівка - Судак", на 18-му кілометрі в районі села Дачне стався сильний схід водно-грязьового потоку на проїжджу частину. В результаті події за межами проїжджої частини дороги виявилися близько 15 автомобілів, була потрібна термінова допомога рятувальників МНС Росії", - повідомили у прес-службі окупаційного управління МНС Росії у Криму, повідомляє Крим.Реалії.

Також повідомляється про підтоплення 41 домоволодіння.

Як з'ясувалось згодом, автомобілі були частково затоплені і виведені з ладу в результаті гідроудару.

Рятувальники провели повну евакуацію громадян, які на час ліквідації події були розміщені в туристично-оздоровчому комплексі "Судак", а засипану проїжджу частину розчистили.

Нагадаємо, селище в окупованому Криму Коктебель не справляється з вивезенням сміття, що нагромадилося.

 
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19 08 2017 10:44
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