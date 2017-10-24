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В Криму продовжили арешт українцеві Балуху до 16 січня

"Я українець. Це єдина причина, по якій ви можете залишити мене за гратами", – заявив Балух в судді
Підконтрольний Кремлю Роздольненський райсуд залишив під вартою українського активіста Володимира Балуха до 16 січня 2018 року.
В Криму продовжили арешт українцеві Балуху до 16 січня Фото: facebook.com/crimeahrg

Прокурор зокрема заявив, що перебуваючи на волі, Балух "може продовжити займатися протиправною діяльністю".

У дебатах прокурор також сказав, що підстав для зміни тримання під вартою не з'явилося, - повідомляють 24 жовтня "Крим.Реаліі".

Захисник Балуха звернув увагу суду на те, що прокурор не надав жодного доказу, і підкреслив, що у суду немає законних підстав тримати активіста під вартою, а також нагадав, що у нього на утриманні знаходиться старенька матір.

Сам Балух в дебатах заявив, що з усіх підстав для його утримання під вартою відпали всі, за винятком наявності українського громадянства.

"Я українець. Це єдина причина, по якій ви можете залишити мене за гратами", – сказав він.

Розгляд справи Володимира Балуха по суті призначено на 7 листопада, початок засідання о 9:00 ранку.

Нагадаємо, кримського активіста Володимира Балуха, який вивісив над своїм будинком у Криму прапор України, окупанти хочуть посадити на п'ять років.

Роздольненський районний суд окупованого Росією Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів.
 

 

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24 10 2017 19:56
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