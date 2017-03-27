В Криму спалили ковбаси й сири з України та Європи
Цю продукцію спалили, повідомляє Федеральна служба з ветеринарного й фітосанітарного нагляду РФ (Россельхознадзор).
Відомству поскаржилися на заборонену продукцію в Севастополі – і фахівці провели перевірки індивідуальних підприємців, які реалізують продукти у ТЦ "Пасаж" на території ринку "Центральний".
При перевірці виявили факти зберігання й реалізації сирів і ковбасних виробів з Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Данії, Голландії, а також України, на які не було ветеринарних сертифікатів та інших документів, що підтверджують походження і якість продукції, а також була відсутня маркування російською мовою.
Фото:fsvps.ru
"Заборонена до ввезення в Росію продукція була вилучена з обігу й знищена шляхом спалювання в печі-інсенераторі "Бренер 500", – повідомляє Россельхознадзор.
Також відомство повідомляє: "На 27 березня 2017 року затримано 10451 тонна контрабандної рослинної харчової продукції, з яких знищено 10305 тонн. Затримано 464 тонни харчової продукції тваринного походження, знищено 401 тонна".
Так, у Рязані 24 березня на території ЗАТ "ТПК на Шабуліна" виявили 14 партій підкарантинної продукції, забороненої до ввезення в РФ: яблука, гранати, томати, груші й капуста пекінська – польського й турецького походження, без належних документів. 597 центнерів продукції знищили на полігоні "механічним способом".
23 березня у Північно-Західній промзоні Ростова-на-Дону на полігоні твердих побутових відходів знищили 19,5 тон яблук зі слідами знищення маркування на тарі, до міста продукція ТОВ "Наш Плюс" не доїхала.
І в місті Іванове на продуктовій базі у двох юридичних осіб у березні виявили 1055 кг забороненої продукції: партію груш, партію яблук, партію печериць і дві партії салату з Польщі, а також партію томатів із Туреччини – без документів, що підтверджують їхнє походження. Їх теж знищили "механічним шляхом".
Як відомо, Росія обмежила імпорт продуктів харчування й сільськогосподарської продукції із країн, які ввели санкції проти неї через анексію Криму й агресії на сході України, – і регулярно знищує продукцію, яка надходить в обхід заборони.
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