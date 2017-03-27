В Криму спалили ковбаси й сири з України та Європи

У Севастополі встановили факти продажу сирів і ковбасних виробів, вироблених у Євросоюзі й Україні, загальною вагою 373,6 кг.

Цю продукцію спалили, повідомляє Федеральна служба з ветеринарного й фітосанітарного нагляду РФ (Россельхознадзор).

Відомству поскаржилися на заборонену продукцію в Севастополі – і фахівці провели перевірки індивідуальних підприємців, які реалізують продукти у ТЦ "Пасаж" на території ринку "Центральний".

При перевірці виявили факти зберігання й реалізації сирів і ковбасних виробів з Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Данії, Голландії, а також України, на які не було ветеринарних сертифікатів та інших документів, що підтверджують походження і якість продукції, а також була відсутня маркування російською мовою.

Фото:fsvps.ru

"Заборонена до ввезення в Росію продукція була вилучена з обігу й знищена шляхом спалювання в печі-інсенераторі "Бренер 500", – повідомляє Россельхознадзор.