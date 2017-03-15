В Криму спецслужби затримали ще одного кримського татарина, - Чубаров

В той момент, коли він з другом сідав у свою машину

В окупованому Криму "влада" затримала Еміля Мухтеремова. Зв'язок з ним перервався, як тільки його привезли у Феодосійське відділення ФСБ.

"Тільки що надійшло повідомлення про новий арешт у Криму: у Феодосії ФСБ-шники затримали Еміля Мухтеремова в той момент, коли він з другом сідав у свою машину", - написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, через деякий час після затримання Еміль зміг зателефонувати своєму другу і повідомити, що його привезли у Феодосійське відділення ФСБ РФ. Нині зв'язку з Емілем немає.

Нагадаємо, російські окупанти в Криму вдаються до тортур ув'язнених для отримання зізнань та незаконно втручаються в роботу адвокатів, які захищають права людини.