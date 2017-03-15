CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ окупованому Криму "влада" затримала Еміля Мухтеремова. Зв'язок з ним перервався, як тільки його привезли у Феодосійське відділення ФСБ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Криму спецслужби затримали ще одного кримського татарина, - Чубаров
В той момент, коли він з другом сідав у свою машину
Рефат Чубаров. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
"Тільки що надійшло повідомлення про новий арешт у Криму: у Феодосії ФСБ-шники затримали Еміля Мухтеремова в той момент, коли він з другом сідав у свою машину", - написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, через деякий час після затримання Еміль зміг зателефонувати своєму другу і повідомити, що його привезли у Феодосійське відділення ФСБ РФ. Нині зв'язку з Емілем немає.
Нагадаємо, російські окупанти в Криму вдаються до тортур ув'язнених для отримання зізнань та незаконно втручаються в роботу адвокатів, які захищають права людини.
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