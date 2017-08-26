В Криму суд відмовився відпускати "диверсанта" Панова на волю
"Верховний суд" Криму 24 серпня 2017 року не задовольнив апеляційну скаргу захисту фігуранта "справи українських диверсантів" Євгена Панова на продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - зазначається у повідомленні Кримської правозахисної групи.
Скаргу розглядала колегія суддів під головуванням Тетяни Мірошник.
Українець Євген Панов вже більше року знаходиться за гратами.
Раніше Панов відправив у Слідчий комітет РФ заяву про катування.
Нагадаємо, що в серпні ФСБ заявила про затримання кількох людей, які нібито готували теракти в Криму. Ними, зокрема, виявилися виконроб з Євпаторії Андрій Захтей, водій автобуса АТП Запорізької АЕС Євген Панов. Також відомі імена ще двох заарештованих - кримчанина Редвана Сулейманова і харківського далекобійника Володимира Присича.
ФСБ РФ звинуватила ГУР Міноборони України в підготовці терактів у Криму. У російському відомстві стверджують, що одного з організаторів терактів - жителя Запорізької області - затримали, він дає свідчення.
У Міноборони назвали звинувачення провокацією і спробою відвернути кримчан від того, що окупований півострів намагаються перетворити на "ізольовану військову базу РФ".
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