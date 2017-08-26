В Криму суд відмовився відпускати "диверсанта" Панова на волю

Панов вже більше року знаходиться за гратами

Окупаційний суд Криму відхилив апеляцію захисту політв'язня Євгена Панова щодо продовження йому арешту до 10 жовтня.

"Верховний суд" Криму 24 серпня 2017 року не задовольнив апеляційну скаргу захисту фігуранта "справи українських диверсантів" Євгена Панова на продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - зазначається у повідомленні Кримської правозахисної групи.

Скаргу розглядала колегія суддів під головуванням Тетяни Мірошник.

Українець Євген Панов вже більше року знаходиться за гратами.

Раніше Панов відправив у Слідчий комітет РФ заяву про катування.

Нагадаємо, що в серпні ФСБ заявила про затримання кількох людей, які нібито готували теракти в Криму. Ними, зокрема, виявилися виконроб з Євпаторії Андрій Захтей, водій автобуса АТП Запорізької АЕС Євген Панов. Також відомі імена ще двох заарештованих - кримчанина Редвана Сулейманова і харківського далекобійника Володимира Присича.

ФСБ РФ звинуватила ГУР Міноборони України в підготовці терактів у Криму. У російському відомстві стверджують, що одного з організаторів терактів - жителя Запорізької області - затримали, він дає свідчення.

У Міноборони назвали звинувачення провокацією і спробою відвернути кримчан від того, що окупований півострів намагаються перетворити на "ізольовану військову базу РФ".