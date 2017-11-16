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В Криму "українського диверсанта" Штиблікова засудили до п'яти років ув'язнення

Йому також присуджено штраф у розмірі 200 тисяч рублів
Севастопольський міський суд окупованого Криму засудив українця Дмитра Штиблікова, затриманого ФСБ РФ в листопаді минулого року за підозрою в диверсійній діяльності, до п'яти років ув'язнення і штрафу в 200 тисяч рублів.
В Криму "українського диверсанта" Штиблікова засудили до п Фото: Федеральне агентство новин

ФСБ РФ називала Штиблікова співробітником українських спецслужба, у Міноборони України це неодноразово спростовували.

"У цей строк суд зарахував рік, який Штибліков провів під вартою під час слідства - тобто, йому залишилося чотири роки. Справу розглянуто в особливому порядку", - повідомив "Інтерфаксу" представник Севастопольського міського суду.

При цьому, він стверджує, що Штибліков визнав провину за всіма пунктами звинувачення.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії знайшла в анексованому Криму патрони до травматичної зброї у двох громадян України.


 

 

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16 11 2017 14:38
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