В Криму "українського диверсанта" Штиблікова засудили до п'яти років ув'язнення

Йому також присуджено штраф у розмірі 200 тисяч рублів

Севастопольський міський суд окупованого Криму засудив українця Дмитра Штиблікова, затриманого ФСБ РФ в листопаді минулого року за підозрою в диверсійній діяльності, до п'яти років ув'язнення і штрафу в 200 тисяч рублів.

ФСБ РФ називала Штиблікова співробітником українських спецслужба, у Міноборони України це неодноразово спростовували.

"У цей строк суд зарахував рік, який Штибліков провів під вартою під час слідства - тобто, йому залишилося чотири роки. Справу розглянуто в особливому порядку", - повідомив "Інтерфаксу" представник Севастопольського міського суду.

При цьому, він стверджує, що Штибліков визнав провину за всіма пунктами звинувачення.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії знайшла в анексованому Криму патрони до травматичної зброї у двох громадян України.



