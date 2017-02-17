В Криму затримали ще одного громадянина України
Про це повідомила в п'ятницю прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії по республіці Крим, пише "Інтерфакс".
За даними відомства, громадянин України Сеіт-Ібраїм Зайтуллаєв затриманий при спробі потрапити в окупований Росією Крим "в обхід пункту пропуску".
"У ході опитування порушника з'ясувалося, що він більше року входив до складу кримськотатарського батальйону імені Номана Челібіджихана", - повідомляється в прес-релізі.
Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону РФ).
Як інформував iPress.ua, 5 лютого в окупованому Криму звільнили з ізолятора тимчасового утримання адвоката Еміля Курбедінова після десятиденного арешту.
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