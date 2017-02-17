В Криму затримали ще одного громадянина України

Сеіт-Ібраїм Зайтуллаєв затриманий при спробі потрапити в окупований Росією Крим "в обхід пункту пропуску"

Російські прикордонники затримали громадянина України Сеіт-Ібраїма Зайтуллаєва.

Про це повідомила в п'ятницю прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії по республіці Крим, пише "Інтерфакс".

За даними відомства, громадянин України Сеіт-Ібраїм Зайтуллаєв затриманий при спробі потрапити в окупований Росією Крим "в обхід пункту пропуску".

"У ході опитування порушника з'ясувалося, що він більше року входив до складу кримськотатарського батальйону імені Номана Челібіджихана", - повідомляється в прес-релізі.

Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону РФ).

Як інформував iPress.ua, 5 лютого в окупованому Криму звільнили з ізолятора тимчасового утримання адвоката Еміля Курбедінова після десятиденного арешту.