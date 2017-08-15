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В Криму затримали українця-"агента" СБУ

ФСБ підозрює його в підготовці диверсій
Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявляє, що в окупованому Криму був затриманий "агент" Служби безпеки.
В Криму затримали українця-"агента" СБУ Фото:ukrinform.ua

У ФСБ стверджують, що був затриманий "агент Служби безпеки України" в Херсонській області Геннадій Геннадійович Лимешко, нібито спрямований до Криму для здійснення диверсій.

Повідомляється, що Лимешко - уродженець Харківської області і раніше проходив службу в зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на ФСБ РФ.

У РФ заявляють, що нібито "український агент" повинен був привести в непридатний стан лінії електропередач Судак - Новий Світ для припинення подачі електроенергії, підпалити ліс у районі Судак - Рибаче - Алушта, забезпечити обвал гірських порід для перекриття автомобільної траси Судак - Новий Світ, а також підпалити один з об'єктів комунального господарства в районі селища Рибаче.

"Дванадцятого серпня 2017 року Лимешко Г. Г. затриманий співробітниками органів федеральної служби безпеки при спробі пошкодити лінію електропередач в районі траси Судак - Новий Світ", - йдеться в повідомленні ФСБ.

Нагадаємо, вчора на лінії розмежування з анексованим Кримом російські прикордонники затримали двох громадян України.

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15 08 2017 11:18
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