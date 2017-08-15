В Криму затримали українця-"агента" СБУ
У ФСБ стверджують, що був затриманий "агент Служби безпеки України" в Херсонській області Геннадій Геннадійович Лимешко, нібито спрямований до Криму для здійснення диверсій.
Повідомляється, що Лимешко - уродженець Харківської області і раніше проходив службу в зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на ФСБ РФ.
У РФ заявляють, що нібито "український агент" повинен був привести в непридатний стан лінії електропередач Судак - Новий Світ для припинення подачі електроенергії, підпалити ліс у районі Судак - Рибаче - Алушта, забезпечити обвал гірських порід для перекриття автомобільної траси Судак - Новий Світ, а також підпалити один з об'єктів комунального господарства в районі селища Рибаче.
"Дванадцятого серпня 2017 року Лимешко Г. Г. затриманий співробітниками органів федеральної служби безпеки при спробі пошкодити лінію електропередач в районі траси Судак - Новий Світ", - йдеться в повідомленні ФСБ.
Нагадаємо, вчора на лінії розмежування з анексованим Кримом російські прикордонники затримали двох громадян України.
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