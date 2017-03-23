В Криму зникли 43 людини після окупації півострова

Громадська організація "Крим SOS" фіксує 43 випадки насильницьких зникнень людей на півострові за три роки з моменту його окупації.

"Всього за три роки анексії у рамках нашого громадського розслідування ми зібрали інформацію про 43 випадки насильницьких зникнень", - повідомила співавтор звіту ГО "Крим SOS" Марія Квіцинська на прес-конференції, пише "Укрінформ".

Вона звернула увагу, що це тільки ті випадки, про які або повідомлялося в ЗМІ, або громадська організація отримувала повідомлення від родичів зниклих.

"Залишається велика імовірність того, що може бути величезна кількість невідомих випадків, які не фіксуються правозахисниками", - відзначила Квіцинська.

За її словами, з цих 43 випадків по 36 є факти, які "прямо свідчать про участь у зникненні держорганів у скоюванні злочинів".

"Із цих 43 випадків 17 осіб було після викрадення звільнено, проте більшість з них пережили страшні тортури. Вісімнадцять осіб на сьогодні залишаються не знайденими, і ніякої інформації про них немає. Також 6 осіб було знайдено загиблими, але з цих 6 осіб, знову ж таки, факти про причетність де-факто влади є тільки по двох випадках. Також 2 людини з 43 після викрадення були засуджені у кримінальних справах", - пояснила Квіцинська.

Заступник голови правління ОО "Крим SOS" Євгенія Андреюк відзначає два періоди зникнення людей у Криму. Перший, за її словами, тривав з лютого по червень 2014 року, а другий - з червня 2014 року до нинішніх днів.

"Два періоди принципово відрізняються за суб'єктами, об'єктами викрадення та за загальним характером. Якщо навесні 2014 року викрадення проводилися відкрито, публічно жертвами ставали громадські активісти, і багато хто з них був надалі звільнений, то по другому періоду ми бачимо, що тут більш професіональний характер зникнень, як правило, вони відбуваються не так явно", - підкреслила Квіцинська.

Таким чином, вважає вона, можна вважати, "що діє деякий спецпідрозділ у складі силових структур де-факто влади".

"Принаймні можемо точно стверджувати, що ці викрадення проводять деякі суб'єкти, які діють професійно", - уточнила вона.

Жертвами насильницьких викрадень, стверджує Квіцинська, в основному стають представники кримсько-татарської громади.

"Причини зрозумілі: це та категорія населення в Криму, яка сьогодні найбільш явно демонструє протест проти окупації Криму", - підкреслила представниця "Крим SOS".