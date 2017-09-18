CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОбвинувачення просить в суді Сімферополя три роки ув'язнення умовно для кримського журналіста Миколи Семени.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Криму для журналіста Семени вимагають три роки ув'язнення умовно
Кримські окупанти підготували вирок журналісту Семені
Фото: ukrinform.com
Таку вимогу озвучила на засіданні підконтрольного Кремлю Залізничного суду Сімферополя в понеділок, 18 вересня, прокурор Світлана Будинська, - повідомляють "Крим.Реаліі".
Вона також зажадала заборонити Семені займатися будь-якою громадською діяльністю протягом трьох років.
Клопотання прокуратури передбачає відстрочку виконання покарання на три роки.
Як відомо, автор "Радіо Свобода" і "Крим.Реаліі" Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.
Нагадаємо, у січні 2017 року Семені вручили обвинувальний висновок у справі про сепаратизм.
Пізніше Україна закликала вплинути на РФ з вимогою припинити переслідування журналіста Семени.
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18 09 2017 15:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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