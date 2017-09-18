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В Криму для журналіста Семени вимагають три роки ув'язнення умовно

Кримські окупанти підготували вирок журналісту Семені
Обвинувачення просить в суді Сімферополя три роки ув'язнення умовно для кримського журналіста Миколи Семени.
В Криму для журналіста Семени вимагають три роки ув Фото: ukrinform.com

Таку вимогу озвучила на засіданні підконтрольного Кремлю Залізничного суду Сімферополя в понеділок, 18 вересня, прокурор Світлана Будинська, - повідомляють "Крим.Реаліі".

Вона також зажадала заборонити Семені займатися будь-якою громадською діяльністю протягом трьох років.

Клопотання прокуратури передбачає відстрочку виконання покарання на три роки.

Як відомо, автор "Радіо Свобода" і "Крим.Реаліі" Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

Нагадаємо, у січні 2017 року Семені вручили обвинувальний висновок у справі про сепаратизм.
 
Пізніше Україна закликала вплинути на РФ з вимогою припинити переслідування журналіста Семени.
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18 09 2017 15:50
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