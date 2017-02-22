Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Києві 7 тисяч націоналістів почали "Марш національної гідності"

Це найчисленніша акція в Києві за останній час
У середу, 22 лютого, близько 7 тисяч прихильників правих партій "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус" ("Азов") почали "Марш національної гідності" в центрі Києва.
В Києві 7 тисяч націоналістів почали "Марш національної гідності" Фото: lb.ua

На акцію зібралося близько 7 тисяч осіб, вони заповнили всю алею Небесної Сотні від верхнього виходу зі станції метро "Хрещатик" до Майдану Незалежності, - повідомляє LB.ua.

Хода почалася близько 10:25.

Марш присвячено третій річниці Революції Гідності. Націоналісти вийшли протестувати проти того, що "вбивці на волі, люстрацію саботують, корупція процвітає, тарифи і ціни ростуть, а олігархи і далі жирують".

Їхні вимоги включають відмову від антидержавної політики за "схемою Азарова-Януковича" і від політики капітуляції щодо війни на Донбасі й окупації Криму. Праві вимагають також керуватися національними інтересами, а не вказівками закордонних кредиторів.

На сайті "Національного корпусу" сказано, що одного президента українці вже прогнали з країни, і якщо потрібно буде, "ми можемо зробити це знову".

Зазначимо, що зараз праві партії представлені у владі одиничними депутатами.

Нагадаємо, 19 лютого, біля Стели Незалежності у центрі Києва, було організовано так зване Віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу

Внаслідок чого, за даними медиків, кількість постраждалих у зіткненнях на Майдані – близько 10 осіб.

Під час сутичок побили нардепа Єгора Соболєва. Згодом з'явилася інформація, що Єгор Соболєв під час сутичок на Майдані Незалежності за участю представинків "блокадного віча" та правоохоронців бив поліцейського та намагався зірвати з нього шолом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2017 10:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сезонна робота – шанс на кращу долю: досвід українських заробітчан

Сезонна робота – шанс на кращу долю: досвід українських заробітчан

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat