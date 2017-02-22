В Києві 7 тисяч націоналістів почали "Марш національної гідності"

Це найчисленніша акція в Києві за останній час

У середу, 22 лютого, близько 7 тисяч прихильників правих партій "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус" ("Азов") почали "Марш національної гідності" в центрі Києва.

На акцію зібралося близько 7 тисяч осіб, вони заповнили всю алею Небесної Сотні від верхнього виходу зі станції метро "Хрещатик" до Майдану Незалежності, - повідомляє LB.ua.

Хода почалася близько 10:25.

Марш присвячено третій річниці Революції Гідності. Націоналісти вийшли протестувати проти того, що "вбивці на волі, люстрацію саботують, корупція процвітає, тарифи і ціни ростуть, а олігархи і далі жирують".

Їхні вимоги включають відмову від антидержавної політики за "схемою Азарова-Януковича" і від політики капітуляції щодо війни на Донбасі й окупації Криму. Праві вимагають також керуватися національними інтересами, а не вказівками закордонних кредиторів.

На сайті "Національного корпусу" сказано, що одного президента українці вже прогнали з країни, і якщо потрібно буде, "ми можемо зробити це знову".

Зазначимо, що зараз праві партії представлені у владі одиничними депутатами.

Нагадаємо, 19 лютого, біля Стели Незалежності у центрі Києва, було організовано так зване Віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу.

Внаслідок чого, за даними медиків, кількість постраждалих у зіткненнях на Майдані – близько 10 осіб.

Під час сутичок побили нардепа Єгора Соболєва. Згодом з'явилася інформація, що Єгор Соболєв під час сутичок на Майдані Незалежності за участю представинків "блокадного віча" та правоохоронців бив поліцейського та намагався зірвати з нього шолом.