В Києві біля McDonalds невідомий убив чоловіка, який курив в недозволеному місці - ВІДЕО

Столичні поліцейські розшукують невідомого, який вдарив біля McDonalds на Оболоні чоловіка, в результаті чого той помер.

Конфлікт виник після зауваження з приводу куріння в недозволеному місці, яке нападник зробив загиблому.

"На момент прибуття слідчо-оперативної групи лікарі констатували смерть чоловіка. Правоохоронці з'ясували, що невідомий зробив потерпілому зауваження через те, що він курив у недозволеному місці і лаявся на перехожих. В результаті між незнайомцями зав'язався словесний конфлікт, в ході якого підозрюваний вдарив загиблого в обличчя - і він впав на асфальт", - йдеться в повідомленні, інформує "Новое время".

Згідно з попереднім висновком медиків, 34-річний киянин помер внаслідок черепно-мозкової травми.

"За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк. Зараз зусилля правоохоронців спрямовані на затримання підозрюваного у скоєнні злочину", - додали у поліції.

Нагадаємо, черкаські поліцейські затримали киянина, який начебто випадково застрелив людину під час полювання.