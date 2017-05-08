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В Києві чоловік підірвав себе гранатою

44-річний уродженець Кіровоградської області скоїв самогубство
У Святошинському районі Києва 44-річний чоловік скоїв самогубство з допомогою гранати.
В Києві чоловік підірвав себе гранатою Фото: facebook.com / Поліція Києва

Тіло в лісі неподалік від озера Нива (село Катеринівка) знайшли перехожі близько 16:00 4 серпня.

"Під час відпрацювання прилеглої території вилучені деформовані фрагменти, ймовірно, гранати, документи та особисті речі загиблого. Біля тіла виявлено яму. Експерти припускають, що чоловік накрив собою гранату, а після вибуху його відкинуло", - повідомляє столична міліція.

Особа загиблого встановлена, це - уродженець Кіровоградської області, зареєстрований у Полтавській області, 1973 року народження.

Нагадаємо, у Вінницькій області в результаті вибуху загинув 48-річний чоловік - учасник антитерористичної операції на Донбасі.

 
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05 08 2017 12:49
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