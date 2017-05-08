CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Святошинському районі Києва 44-річний чоловік скоїв самогубство з допомогою гранати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Києві чоловік підірвав себе гранатою
44-річний уродженець Кіровоградської області скоїв самогубство
Фото: facebook.com / Поліція Києва
Тіло в лісі неподалік від озера Нива (село Катеринівка) знайшли перехожі близько 16:00 4 серпня.
"Під час відпрацювання прилеглої території вилучені деформовані фрагменти, ймовірно, гранати, документи та особисті речі загиблого. Біля тіла виявлено яму. Експерти припускають, що чоловік накрив собою гранату, а після вибуху його відкинуло", - повідомляє столична міліція.
Особа загиблого встановлена, це - уродженець Кіровоградської області, зареєстрований у Полтавській області, 1973 року народження.
Нагадаємо, у Вінницькій області в результаті вибуху загинув 48-річний чоловік - учасник антитерористичної операції на Донбасі.
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05 08 2017 12:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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