В Києві чоловік захворів на ботулізм після вживання в'яленої риби
Цього разу недугу підхопив чоловік, який вживав в'яленого карася, повідомляє УНІАН із посиланням на Держпродпотребслужбу Києві.
За даними служби, киянин придбав рибу в супермаркеті "Сільпо" в Радомишлі, що на Житомирщині.
Так, чоловіка госпіталізовано з діагнозом "ботулізм" до відділення інфекційної реанімації Олександрійської клінічної лікарні Києва.
У відділенні інфекційної реанімації хворому вводились протиботулінічні антитоксичні сироватки типів А, В, Е. Згідно з серологічним дослідженням, у в’яленій рибі виявлено ботулінічний протоксин типу Е.
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Нагадаємо, що за даними Держспоживслужби, за минулий тиждень було зафіксовано ще два випадки захворювання на ботулізм - у мешканки села Нікольське Полтавської області та жительки міста Дніпрорудне Запорізької області.
Відзначимо, що в Києві ввели тимчасову заборону на реалізацію в'яленої риби промислового виробництва.
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