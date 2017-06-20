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В Києві чоловік захворів на ботулізм після вживання в'яленої риби

Хворому вводились протиботулінічні антитоксичні сироватки
Ботулізм в Україні продовжує підривати здоров'я людей. Ще один випадок захворювання на ботулізм трапився в Києві.
В Києві чоловік захворів на ботулізм після вживання в Фото: mypovar.com

Цього разу недугу підхопив чоловік, який вживав в'яленого карася, повідомляє УНІАН із посиланням на Держпродпотребслужбу Києві.

За даними служби, киянин придбав рибу в супермаркеті "Сільпо" в Радомишлі, що на Житомирщині.

Так, чоловіка госпіталізовано з діагнозом "ботулізм" до відділення інфекційної реанімації Олександрійської клінічної лікарні Києва.

У відділенні інфекційної реанімації хворому вводились протиботулінічні антитоксичні сироватки типів А, В, Е. Згідно з серологічним дослідженням, у в’яленій рибі виявлено ботулінічний протоксин типу Е.

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Нагадаємо, що за даними Держспоживслужби, за минулий тиждень було зафіксовано ще два випадки захворювання на ботулізм - у мешканки села Нікольське Полтавської області та жительки міста Дніпрорудне Запорізької області.

Відзначимо, що в Києві ввели тимчасову заборону на реалізацію в'яленої риби промислового виробництва.

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20 06 2017 15:10
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