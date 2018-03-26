В Києві двоє чоловіків побили нацгвардійця, який охороняв польське посольство
Про це йдеться на сайті столичної поліції.
"У неділю ввечері двоє невідомих з кулаками накинулися на військовослужбовця, який перебував на посту біля посольства Республіки Польща. Одному з нападників вдалося втекти", - йдеться в повідомленні.
Незабаром поліцейські затримали 27-річного чоловіка, громадянина іншої держави, якого підозрюють у скоєнні вказаного кримінального злочину. Його спільника шукають.
Від надання будь-яких пояснень чоловік відмовився, посилаючись на статтю 63 Конституції України. Однак встановлено, що між військовослужбовцем і молодими людьми виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.
За попередньою інформацією, нападники перебували в стані алкогольного сп'яніння.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу. Підозрюваного затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, 8 лютого у Києві члени "Нацкорпуса" побили братів Олександра і Михайла Кононовичів.
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