В Києві двоє чоловіків побили нацгвардійця, який охороняв польське посольство

Поліцейські Києва затримали чоловіка, який напав на бійця Національної гвардії, що охороняв посольство Польщі.

Про це йдеться на сайті столичної поліції.

"У неділю ввечері двоє невідомих з кулаками накинулися на військовослужбовця, який перебував на посту біля посольства Республіки Польща. Одному з нападників вдалося втекти", - йдеться в повідомленні.

Незабаром поліцейські затримали 27-річного чоловіка, громадянина іншої держави, якого підозрюють у скоєнні вказаного кримінального злочину. Його спільника шукають.

Від надання будь-яких пояснень чоловік відмовився, посилаючись на статтю 63 Конституції України. Однак встановлено, що між військовослужбовцем і молодими людьми виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.