Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Києві двоє чоловіків побили нацгвардійця, який охороняв польське посольство

Одному з нападників вдалось утекти
Поліцейські Києва затримали чоловіка, який напав на бійця Національної гвардії, що охороняв посольство Польщі.
В Києві двоє чоловіків побили нацгвардійця, який охороняв польське посольство Фото: regionews.ua

Про це йдеться на сайті столичної поліції.

"У неділю ввечері двоє невідомих з кулаками накинулися на військовослужбовця, який перебував на посту біля посольства Республіки Польща. Одному з нападників вдалося втекти", - йдеться в повідомленні.

Незабаром поліцейські затримали 27-річного чоловіка, громадянина іншої держави, якого підозрюють у скоєнні вказаного кримінального злочину. Його спільника шукають.

Від надання будь-яких пояснень чоловік відмовився, посилаючись на статтю 63 Конституції України. Однак встановлено, що між військовослужбовцем і молодими людьми виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

За попередньою інформацією, нападники перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу. Підозрюваного затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 8 лютого у Києві члени "Нацкорпуса" побили братів Олександра і Михайла Кононовичів.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2018 12:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.