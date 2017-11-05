CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві затримали жителя Сум, який обікрав журналіста, що приїхав у Київ висвітлювати Євробачення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Києві обікрали іноземного журналіста, який приїхав на Євробачення
Увечері чоловік відпочивав у ресторані і не помітив, як викрали сумку з гаманцем, грошима та службовим посвідченням
Фото:mvs.gov.ua
Журналіст відпочивав у ресторані і не помітив, як викрали його сумку із гаманцем, грішми та службовими посвідченнями, - повідомляє прес-служба столичного управління Нацполіції.
Згодом постраждалий звернувся з заявою до поліції. Під час оперативно-пошукових заходів у центральній частині міста правоохоронці виявили та затримали 35-річного мешканця міста Суми, раніше судимого за крадіжку. У нього вилучили речові докази.
Поліція відкрила кримінальне провадження. Зловмиснику оголосили про підозру. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, у неділю Державна прикордонна служба не пропустила в Україну та заборонила в'їзд на 3 роки ще двом російським журналістам, які без дозволу відвідували окупований Крим.
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