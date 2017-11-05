В Києві обікрали іноземного журналіста, який приїхав на Євробачення

Увечері чоловік відпочивав у ресторані і не помітив, як викрали сумку з гаманцем, грошима та службовим посвідченням

У Києві затримали жителя Сум, який обікрав журналіста, що приїхав у Київ висвітлювати Євробачення.

Журналіст відпочивав у ресторані і не помітив, як викрали його сумку із гаманцем, грішми та службовими посвідченнями, - повідомляє прес-служба столичного управління Нацполіції.

Згодом постраждалий звернувся з заявою до поліції. Під час оперативно-пошукових заходів у центральній частині міста правоохоронці виявили та затримали 35-річного мешканця міста Суми, раніше судимого за крадіжку. У нього вилучили речові докази.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Зловмиснику оголосили про підозру. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.