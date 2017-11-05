Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Києві обікрали іноземного журналіста, який приїхав на Євробачення

Увечері чоловік відпочивав у ресторані і не помітив, як викрали сумку з гаманцем, грошима та службовим посвідченням
У Києві затримали жителя Сум, який обікрав журналіста, що приїхав у Київ висвітлювати Євробачення.
В Києві обікрали іноземного журналіста, який приїхав на Євробачення Фото:mvs.gov.ua

Журналіст відпочивав у ресторані і не помітив, як викрали його сумку із гаманцем, грішми та службовими посвідченнями, - повідомляє прес-служба столичного управління Нацполіції.

Згодом постраждалий звернувся з заявою до поліції. Під час оперативно-пошукових заходів у центральній частині міста правоохоронці виявили та затримали 35-річного мешканця міста Суми, раніше судимого за крадіжку. У нього вилучили речові докази.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Зловмиснику оголосили про підозру. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у неділю Державна прикордонна служба не пропустила в Україну та заборонила в'їзд на 3 роки ще двом російським журналістам, які без дозволу відвідували окупований Крим.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2017 21:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.