Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Києві побили американського дипломата

За даним фактом поліція порушила кримінальну справу
Правоохоронці розслідують заподіяння тілесних ушкоджень іноземному дипломату. Подія сталася в ніч проти суботи на центральній площі столиці.
В Києві побили американського дипломата Фото: obozrevatel.com

Повідомлення від служби безпеки одного із посольств до чергової частини поліції Києва надійшло близько 10:00 у неділю. Правоохоронцям повідомили, що їхнього працівника невідомі побили на Майдані Незалежності. За викликом виїхали працівники Шевченківського управління поліції, - повідомляє прес-служба ГУ НП в Києві.

Відзначимо, що "Обозреватель" з посиланням на джерело повідомляє що потерпілим став другий секретар посольства США в Україні Омар Карденті.

Начальник відділу Шевченківського управління поліції Iгор Падюк роз’яснив:

"40-річний потерпілий розповів, що прямував вночі до закладу швидкого харчування і слухав плеєр. Коли піднявся із пішохідного переходу, йому назустріч ішов незнайомець, який, можливо, щось сказав. Іноземець почав діставати з вух навушники й отримав удар в обличчя".

Вранці служба безпеки посольства рекомендувала йому повідомити про інцидент до поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 (умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини та причини події, переглядають записи з камер відеонагляду в центрі міста, розшукують свідків і зловмисника.

Нагадаємо, у центрі Києва біля будівлі Вищого спеціалізованого суду побили радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 11 2017 15:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.