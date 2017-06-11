В Києві побили американського дипломата

Правоохоронці розслідують заподіяння тілесних ушкоджень іноземному дипломату. Подія сталася в ніч проти суботи на центральній площі столиці.

Повідомлення від служби безпеки одного із посольств до чергової частини поліції Києва надійшло близько 10:00 у неділю. Правоохоронцям повідомили, що їхнього працівника невідомі побили на Майдані Незалежності. За викликом виїхали працівники Шевченківського управління поліції, - повідомляє прес-служба ГУ НП в Києві.

Відзначимо, що "Обозреватель" з посиланням на джерело повідомляє що потерпілим став другий секретар посольства США в Україні Омар Карденті.

Начальник відділу Шевченківського управління поліції Iгор Падюк роз’яснив:

"40-річний потерпілий розповів, що прямував вночі до закладу швидкого харчування і слухав плеєр. Коли піднявся із пішохідного переходу, йому назустріч ішов незнайомець, який, можливо, щось сказав. Іноземець почав діставати з вух навушники й отримав удар в обличчя".

Вранці служба безпеки посольства рекомендувала йому повідомити про інцидент до поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 (умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини та причини події, переглядають записи з камер відеонагляду в центрі міста, розшукують свідків і зловмисника.

Нагадаємо, у центрі Києва біля будівлі Вищого спеціалізованого суду побили радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка.