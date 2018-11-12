В Києві правоохоронець звільнив з-під варти ув'язненого і пішов з ним у ресторан і в бордель

Суд засудив до п'яти років позбавлення волі поліцейського, який під час конвоювання звільнив з-під варти ув'язненого "шлюбного афериста" Олександра Бурлаку, відвідав з ним ресторан і користувався послугами повій у Києві.

Підсудний поліцейський Володимир Шульга одружений і має на утриманні малолітню дитину. Він працював з 15 червня поточного року поліцейським логістики відділу №1 (на обслуговуванні житлового масиву "Воскресенка") Дніпровського управління поліції, йдеться у вироку суду, інформують "Українські новини".

У службові обов'язки Шульги входило конвоювання затриманих і взятих під варту осіб.

23 червня він конвоював у суд обвинуваченого в шахрайстві "шлюбного афериста" Бурлаку. Поліцейський звільнив його з конвойної кімнати, зняв з нього наручники, і вони разом поїхали на таксі в ресторан "Шервуд", де вживали алкоголь.

"Після відвідин ресторану "Шервуд", Шульга разом з Бурлакою, пересуваючись містом Київ на автомобілі таксі, прибули на проспект Броварський в м.Києві, де домовилися з двома повіями про платне надання сексуальних послуг, після чого разом з повіями приїхали в приміщення сауни СК "Редакс" за адресою: м.Київ, провулок Будівельників, 2/8", - йдеться у вироку.

О 17:45 в'язень Бурлака безперешкодно залишив сауну, попрямувавши в невідомому напрямку.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений поліцейський свою провину визнав повністю. Він розповів, що познайомився з ув'язненим за місяць до зазначених подій. Протягом декількох тижнів заарештований дзвонив йому на його мобільний телефон з СІЗО і питав як у нього справи.

Напередодні "втечі", тобто 22 червня, Бурлака в черговий раз подзвонив поліцейському і запропонував за 200 доларів наступного дня, тобто 23 червня, конвоювати його з СІЗО до суду. Шульга погодився на злочин, знаючи, що необхідності в конвоюванні підсудного немає.

Нагадаємо, поліція Києва затримала 32-річного уродженця Молдови за підозрою в шахрайстві. Чоловік, який недавно вийшов із в'язниці, одружився з жінкою, а тоді видурив у її родичів 60 тис. доларів і зник.