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В Києві вночі затримали російського консула

За транспортним засобом приїхав інший представник російського диппредставництва, який сів за кермо машини з дипломатичними номерами та поїхав разом зі своїм колегою
У ніч на 31 липня в районі Бортничів поблизу Києва палтрульна поліція затримала зупинила авто з російськими дипломатичними номерами.
В Києві вночі затримали російського консула Фото: LB.ua

Про це повідомляє ТСН.

Подія сталася близько 23.40, водій сам зізнався, що є консулом РФ, проте від подальших коментарів утримався. Так само утримався і від тесту на алкоголь.

"Надійшло орієнтування, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Водій відмовився проходити тест. У зв'язку з цим було викликано консула посольства РФ, який взяв на себе відповідальність доправити транспортний засіб до посольства. Складено рапорт", - повідомив сержант поліції Олександр Ситюк.

По транспортний засіб приїхав інший представник російського диппредставництва, який сів за кермо машини з дипломатичними номерами та поїхав разом із винуватцем інциденту.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську патрульна поліція затримала і забрала у відділення 29-річного жителя Яремче, депутата місцевої ради, який розгулював по місту у п'яному вигляді і порушував громадський порядок.

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31 07 2017 07:49
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