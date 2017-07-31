В Києві вночі затримали російського консула
Про це повідомляє ТСН.
Подія сталася близько 23.40, водій сам зізнався, що є консулом РФ, проте від подальших коментарів утримався. Так само утримався і від тесту на алкоголь.
"Надійшло орієнтування, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Водій відмовився проходити тест. У зв'язку з цим було викликано консула посольства РФ, який взяв на себе відповідальність доправити транспортний засіб до посольства. Складено рапорт", - повідомив сержант поліції Олександр Ситюк.
По транспортний засіб приїхав інший представник російського диппредставництва, який сів за кермо машини з дипломатичними номерами та поїхав разом із винуватцем інциденту.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську патрульна поліція затримала і забрала у відділення 29-річного жителя Яремче, депутата місцевої ради, який розгулював по місту у п'яному вигляді і порушував громадський порядок.
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