В Києві виключили російську мову з програми державних шкіл і дитсадків
У Києві російську мову виключили з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
Про це повідомляють на сайті Київської міської ради.
Проєкт рішення, що передбачає здійснення організаційно-правових дій, спрямованих на перехід груп та класів з російської на державну мову, підтримали 94 депутатів.
"В умовах війни з російською федерацією недоцільне та неправильне проведення навчального процесу та вивчення російської мови в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва", – кажуть депутати.
Голова постійної комісії з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту Вадим Васильчук нагадав, що в кремлі неодноразово заявляли, що "росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова".
"У зв’язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора. Мова має значення, і в час війни – це питання національної безпеки", – сказав Васильчук.
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