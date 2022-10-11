В Києві виключили російську мову з програми державних шкіл і дитсадків

В Київраді нагадали неодноразові заяви кремля, що "росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова"

У Києві російську мову виключили з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Про це повідомляють на сайті Київської міської ради.

Проєкт рішення, що передбачає здійснення організаційно-правових дій, спрямованих на перехід груп та класів з російської на державну мову, підтримали 94 депутатів.

"В умовах війни з російською федерацією недоцільне та неправильне проведення навчального процесу та вивчення російської мови в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва", – кажуть депутати.

Голова постійної комісії з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту Вадим Васильчук нагадав, що в кремлі неодноразово заявляли, що "росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова".

"У зв’язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора. Мова має значення, і в час війни – це питання національної безпеки", – сказав Васильчук.