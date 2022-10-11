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В Києві виключили російську мову з програми державних шкіл і дитсадків

В Київраді нагадали неодноразові заяви кремля, що "росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова"
В Києві виключили російську мову з програми державних шкіл і дитсадків Фото: з вільних джерел

У Києві російську мову виключили з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти. 

Про це повідомляють на сайті Київської міської ради.

Проєкт рішення, що передбачає здійснення організаційно-правових дій, спрямованих на перехід груп та класів з російської на державну мову, підтримали 94 депутатів.

"В умовах війни з російською федерацією недоцільне та неправильне проведення навчального процесу та вивчення російської мови в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва", – кажуть депутати.

Голова постійної комісії з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту Вадим Васильчук нагадав, що в кремлі неодноразово заявляли, що "росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова". 

"У зв’язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора. Мова має значення, і в час війни – це питання національної безпеки", – сказав Васильчук.

Раніше повідомлялось, що результати соціологічних досліджень, проведених різними інститутами з початку війни, свідчать: понад 80% громадян України перейшли, переходять або вимагають, щоб з ними спілкувалися державною мовою.
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10 11 2022 21:20
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