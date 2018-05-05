В Києві загорілися близько 20 автомобілів
Очевидці відзначають, що загорілися близько 20 автомобілів. Дим видно за кілька кілометрів, йдеться в повідомленні.
На місце події викликали додаткові сили рятувальників, - повідомляє dtp.kiev.ua.
Пізніше в ДержНС підтвердили, що пожежа виникла в Голосіївському районі Києва на Столичному шосе. Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 13:19.
"Прибувши за вказаною адресою, пожежники встановили, що на відкритій автостоянці горить близько 20 автомобілів ... о 14:08 пожежу було локалізовано. Зараз ліквідація загоряння триває", - йдеться в повідомленні.
На місці події працює 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 50 чоловік особового складу.
Нагадаємо, в м. Біла Церква (Київська обл.) сталася пожежа на складах з виробами з гуми (ймовірно, автомобільними шинами), постраждали дві людини.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства