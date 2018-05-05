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В Києві загорілися близько 20 автомобілів

На місці події працює 12 одиниць техніки та близько 50 рятувальників
У Києві на Столичному шосе почалася масштабна пожежа.
В Києві загорілися близько 20 автомобілів Фото: dtp.kiev.ua

Очевидці відзначають, що загорілися близько 20 автомобілів. Дим видно за кілька кілометрів, йдеться в повідомленні.

На місце події викликали додаткові сили рятувальників, - повідомляє dtp.kiev.ua.

Пізніше в ДержНС підтвердили, що пожежа виникла в Голосіївському районі Києва на Столичному шосе. Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 13:19.

"Прибувши за вказаною адресою, пожежники встановили, що на відкритій автостоянці горить близько 20 автомобілів ... о 14:08 пожежу було локалізовано. Зараз ліквідація загоряння триває", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 50 чоловік особового складу.

Нагадаємо, в м. Біла Церква (Київська обл.) сталася пожежа на складах з виробами з гуми (ймовірно, автомобільними шинами), постраждали дві людини.

 
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