Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Київській багатоповерхівці пожежа: троє людей загинули, один із них викинувся з вікна

Два тіла знайшли всередині квартири
У будинку №10 Бехтерівського провулка Києва під час пожежі, яка сталася вранці 11 серпня, загинули три людини.
В Київській багатоповерхівці пожежа: троє людей загинули, один із них викинувся з вікна Фото: kyiv.dsns.gov.ua

"На жаль, маємо три трупи. Після прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів через п'ять хвилин після надходження виклику [було встановлено, що] чоловік вистрибнув з вікна сьомого поверху. Рятувальники довго не могли потрапити всередину квартири, тому що були броньовані двері. Крім того, щоб встановити сходи, рятувальникам знадобилося багато часу, оскільки там був газон, металевий паркан. Під час розвідки в квартирі знайшли тіла ще двох людей", - повідомила речник столичного управління ДСНС Світлана Водолага в ефірі "112 каналу".

За непідтвердженими даними, господиня квартири - інвалід. З нею проживали орендарі.

На сайті ДСНС повідомляють, що сигнал про пожежу надійшов о 12:19. До 13:10 пожежу було локалізовано.

Нагадаємо, в Ірпені (Київська область) сьогодні вночі вибухнув газ у квартирі, постраждали чотири людини, двох із них ушпиталили з опіками різного ступеня тяжкості.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 08 2017 14:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.