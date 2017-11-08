В Київській багатоповерхівці пожежа: троє людей загинули, один із них викинувся з вікна

У будинку №10 Бехтерівського провулка Києва під час пожежі, яка сталася вранці 11 серпня, загинули три людини.

"На жаль, маємо три трупи. Після прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів через п'ять хвилин після надходження виклику [було встановлено, що] чоловік вистрибнув з вікна сьомого поверху. Рятувальники довго не могли потрапити всередину квартири, тому що були броньовані двері. Крім того, щоб встановити сходи, рятувальникам знадобилося багато часу, оскільки там був газон, металевий паркан. Під час розвідки в квартирі знайшли тіла ще двох людей", - повідомила речник столичного управління ДСНС Світлана Водолага в ефірі "112 каналу".

За непідтвердженими даними, господиня квартири - інвалід. З нею проживали орендарі.

На сайті ДСНС повідомляють, що сигнал про пожежу надійшов о 12:19. До 13:10 пожежу було локалізовано.

Нагадаємо, в Ірпені (Київська область) сьогодні вночі вибухнув газ у квартирі, постраждали чотири людини, двох із них ушпиталили з опіками різного ступеня тяжкості.