В Київській багатоповерхівці пожежа: троє людей загинули, один із них викинувся з вікна
"На жаль, маємо три трупи. Після прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів через п'ять хвилин після надходження виклику [було встановлено, що] чоловік вистрибнув з вікна сьомого поверху. Рятувальники довго не могли потрапити всередину квартири, тому що були броньовані двері. Крім того, щоб встановити сходи, рятувальникам знадобилося багато часу, оскільки там був газон, металевий паркан. Під час розвідки в квартирі знайшли тіла ще двох людей", - повідомила речник столичного управління ДСНС Світлана Водолага в ефірі "112 каналу".
За непідтвердженими даними, господиня квартири - інвалід. З нею проживали орендарі.
На сайті ДСНС повідомляють, що сигнал про пожежу надійшов о 12:19. До 13:10 пожежу було локалізовано.
Нагадаємо, в Ірпені (Київська область) сьогодні вночі вибухнув газ у квартирі, постраждали чотири людини, двох із них ушпиталили з опіками різного ступеня тяжкості.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа