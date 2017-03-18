В київському хостелі переховувався раніше судимий дезертир ЗСУ

В київському хостелі на Борщагівці переховувався військовослужбовець, який дезертирував з розташування частини і перебував у розшуку.

Зазначається, що чоловік вже кілька разів самовільно залишав службу та ігнорував накази командира, - повідомляється на сайті поліції Києва.

"Під час відпрацювання території району в одному із хостелів увагу правоохоронців привернув чоловік, який надав копію посвідчення учасника бойових дій. Під час перевірки поліцейські з'ясували, що чоловік перебуває в розшуку як дезертир. Розуміючи, що його затримають зараз, чоловік спробував втекти, але дільничні офіцери наздогнали його і доставили в управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Затриманий розповів, що 10 років провів за ґратами за скоєння крадіжок і грабежу. Після звільнення з місць позбавлення волі вирішив піти служити в Збройні Сили України.

Раніше Подільський районний суд Києва провів підготовче засідання у справі проти військовослужбовця Збройних сил Росії Олександра Баранова.