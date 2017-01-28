В Кишиневі очікують на можливе втручання Росії
За словами дослідників, для цього будуть використані лояльні Росії політичні сили, або відбудеться "реанімація" так званого "Меморандуму Козака" з Придністровського врегулювання, який може призвести до федералізації Молдови,повідомляє Укрінформ.
"У Росії не так багато інструментів політичного впливу на Молдову, проте вона серйозно інвестує в молдавські ЗМІ і має певний вплив на частину лояльної Росії політичної еліти. Певні ризики таїть у собі і реанімація знаменитого "Меморандуму Козака", справжня мета якого – федералізація Молдови. Таким чином, для дестабілізації ситуації можуть бути використані так звані "політичні хакери", – підкреслюють автори дослідження.
Нагадаємо, правляча в Молдові коаліція виступає за продовження вектора євроінтеграції, а зближення країни з ЄС залишається фундаментальним напрямком зовнішньої політики.
24 січня президент Молдови Ігор Додон заявив про готовність відвідати Київ.
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