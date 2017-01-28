В Кишиневі очікують на можливе втручання Росії

Інститут розвитку і соціальних ініціатив "Viitorul" представив у Кишиневі дослідження "Ризики 2017 року". В дослідженні зазначається, що Російська Федерація спробує дестабілізувати ситуацію в Молдові.

За словами дослідників, для цього будуть використані лояльні Росії політичні сили, або відбудеться "реанімація" так званого "Меморандуму Козака" з Придністровського врегулювання, який може призвести до федералізації Молдови,повідомляє Укрінформ.

"У Росії не так багато інструментів політичного впливу на Молдову, проте вона серйозно інвестує в молдавські ЗМІ і має певний вплив на частину лояльної Росії політичної еліти. Певні ризики таїть у собі і реанімація знаменитого "Меморандуму Козака", справжня мета якого – федералізація Молдови. Таким чином, для дестабілізації ситуації можуть бути використані так звані "політичні хакери", – підкреслюють автори дослідження.

Нагадаємо, правляча в Молдові коаліція виступає за продовження вектора євроінтеграції, а зближення країни з ЄС залишається фундаментальним напрямком зовнішньої політики.

24 січня президент Молдови Ігор Додон заявив про готовність відвідати Київ.