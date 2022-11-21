В Кишиневі проходять проплачені москвою протести – Мая Санду

Протести у Кишиневі організовують групи, що напряму фінансуються Росією, та є помстою за солідарність Молдови з ЄС та Україною, – заявила президентка Молдови Мая Санду в Парижі на міжнародній конференції на підтримку Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

"У цей період у нашій країні діють злочинні угруповання, які мають на меті дестабілізацію Молдови. Напади на нас є частиною гібридної війни, з якою ми стикаємось прямо зараз. Такі групи, які платять таким самим людям, як вони, за участь в антиурядових демонстраціях, безпосередньо фінансуються російською федерацією. Ці ворожі дії – помста за внесок Республіки Молдова у цю війну, помста за те, що ми солідарні з ЄС та Україною", – наголосила Мая Санду.

"Республіка Молдова захищається від нападів, але й ми всі маємо її захищати", – додала вона.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Молдова перебуває на передньому краї цих зусиль солідарності з Україною. Ми продовжуватимемо активно боротися з торгівлею зброєю, людьми. Ми зміцнюватимемо ці можливості, щоб бути щитом для ЄС від таких ризиків. Однак наслідки війни відчуватимуться ще багато десятиліть. Республіка Молдова обирає демократію, мир, свободу, ЄС та боротьбу з корупцією", – підкреслила очільниця держави.

Нагадаємо, проросійська партія "Шор" вже близько 10 тижнів організовує протести в Кишиневі. Члени та представники формування вимагають відставки президентки, розпуску парламенту та організації дострокових парламентських виборів. Натомість уряд Молдови домагається заборони через Конституційний суд партії "Шор", звинувачуючи її у незаконному фінансуванні та діяльності на користь рф. Як заявив на засіданні уряду міністр юстиції Сергій Литвиненко, "дії з незаконного фінансування набувають все більших масштабів порівняно з тим, що було в минулому". За його словами, гроші до партії надходять від "організованої злочинної групи". Жодної інформації про цю групу міністр не повідомив.

Натомість посол США Кент Логсдон інформував у жовтні, що партія "Шор", її голова, а також його дружина Сара Шор – російська співачка Жасмін, включені до списку санкцій, "який блокує власність осіб, причетних до шкідливої ​​іноземної діяльності уряду рф". За словами посла, "ці фізичні та юридичні особи втручалися у виборчий процес у Молдові від імені уряду рф, у тому числі підтримували російські інтереси у парламенті Молдови у 2021 році".