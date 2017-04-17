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В Китаї автобус впав у річку: 10 осіб загинули

Також безвісти пропали ще 4 людини
На південному заході Китаю автобус впав в річку, в результаті 10 осіб загинули та 5 отримали поранення, є зниклі без вісти.
В Китаї автобус впав у річку: 10 осіб загинули Фото: АFР

"Десять людей загинули, п'ятеро отримали поранення, коли автобус впав в річку в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю", - повідомляє Xinhua із посиланням на місцеві влади.

Також безвісти пропали ще 4 людини.

19-місний автобус впав у річку близько 8:30 ранку за місцевим часом в Кайяне, графство Гуйчжоу.

Ведеться розслідування інциденту.

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17 04 2017 13:18
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