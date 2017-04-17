В Китаї автобус впав у річку: 10 осіб загинули Також безвісти пропали ще 4 людини

На південному заході Китаю автобус впав в річку, в результаті 10 осіб загинули та 5 отримали поранення, є зниклі без вісти.

Фото: АFР

"Десять людей загинули, п'ятеро отримали поранення, коли автобус впав в річку в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю", - повідомляє Xinhua із посиланням на місцеві влади. Також безвісти пропали ще 4 людини. 19-місний автобус впав у річку близько 8:30 ранку за місцевим часом в Кайяне, графство Гуйчжоу. Ведеться розслідування інциденту.

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