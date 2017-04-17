CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа південному заході Китаю автобус впав в річку, в результаті 10 осіб загинули та 5 отримали поранення, є зниклі без вісти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Китаї автобус впав у річку: 10 осіб загинули
Також безвісти пропали ще 4 людини
Фото: АFР
"Десять людей загинули, п'ятеро отримали поранення, коли автобус впав в річку в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю", - повідомляє Xinhua із посиланням на місцеві влади.
Також безвісти пропали ще 4 людини.
19-місний автобус впав у річку близько 8:30 ранку за місцевим часом в Кайяне, графство Гуйчжоу.
Ведеться розслідування інциденту.
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