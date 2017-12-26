У Китаї будують дороги, що заряджають електрокари

За словами інженерів проекту, такі дороги зможуть витримувати навіть вантажівки

У Китаї повним ходом йде будівництво доріг з прозорого бетону з вбудованими сонячними панелями, які на ходу заряджають електромобілі.

Так звані "сонячні" дороги не лише зможуть заряджати електрокари бездротовим способом, а й забезпечуватимуть інформаційну підтримку автономних транспортних засобів, повідомляє Electrec.

Дорога складатиметься з трьох шарів: верхній – прозорий бетон, середній – сонячні панелі, які зможуть витримувати велику вагу, а нижній – створений для захисту сонячних батареї від вологого грунту.

За словами інженерів проекту, такі дороги зможуть витримувати навіть вантажівки.

Це вже не перша така "сонячна дорога" у Китаї, а ініціатором були Нідерланди – в 2014 році там з’явилася велосипедна доріжка з вбудованими фотоелементами.

Нагадаємо, що в Китаї для руху автомобілів була відкрита нова автомагістраль G7 протяжністю майже 2,45 тис км, яка забезпечує пряме сполучення між столицею Пекіном та найбільшим містом в північно-західній частині країни Урумчі.