Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Китаї будують дороги, що заряджають електрокари

За словами інженерів проекту, такі дороги зможуть витримувати навіть вантажівки
У Китаї повним ходом йде будівництво доріг з прозорого бетону з вбудованими сонячними панелями, які на ходу заряджають електромобілі.
У Китаї будують дороги, що заряджають електрокари Фото: electrek.co

Так звані "сонячні" дороги не лише зможуть заряджати електрокари бездротовим способом, а й забезпечуватимуть інформаційну підтримку автономних транспортних засобів, повідомляє Electrec.

Дорога складатиметься з трьох шарів: верхній – прозорий бетон, середній – сонячні панелі, які зможуть витримувати велику вагу, а нижній – створений для захисту сонячних батареї від вологого грунту.

За словами інженерів проекту, такі дороги зможуть витримувати навіть вантажівки.

Це вже не перша така "сонячна дорога" у Китаї, а ініціатором були Нідерланди – в 2014 році там з’явилася велосипедна доріжка з вбудованими фотоелементами.

Нагадаємо, що в Китаї для руху автомобілів була відкрита нова автомагістраль G7 протяжністю майже 2,45 тис км, яка забезпечує пряме сполучення між столицею Пекіном та найбільшим містом в північно-західній частині країни Урумчі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 12 2017 15:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.