У Китаї будують дороги, що заряджають електрокари
Так звані "сонячні" дороги не лише зможуть заряджати електрокари бездротовим способом, а й забезпечуватимуть інформаційну підтримку автономних транспортних засобів, повідомляє Electrec.
Дорога складатиметься з трьох шарів: верхній – прозорий бетон, середній – сонячні панелі, які зможуть витримувати велику вагу, а нижній – створений для захисту сонячних батареї від вологого грунту.
За словами інженерів проекту, такі дороги зможуть витримувати навіть вантажівки.
Це вже не перша така "сонячна дорога" у Китаї, а ініціатором були Нідерланди – в 2014 році там з’явилася велосипедна доріжка з вбудованими фотоелементами.
Нагадаємо, що в Китаї для руху автомобілів була відкрита нова автомагістраль G7 протяжністю майже 2,45 тис км, яка забезпечує пряме сполучення між столицею Пекіном та найбільшим містом в північно-західній частині країни Урумчі.
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