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В Китаї фіксують випадки блокування месенджера WhatsApp

Деякі користувачі не можуть відправляти мультимедійні файли та текстові повідомлення
Китайська влада почала частково блокувати месенджер WhatsApp.
В Китаї фіксують випадки блокування месенджера WhatsApp Фото: appleinsider.ru

Рішення було прийнято урядом країни, пише The New York Times з посиланням на неназване джерело. Часткову блокування підтвердили експерти.

За інформацією газети, багато користувачів втратили можливість відправляти фотографії і відео, а деякі не можуть відправляти навіть звичайні повідомлення.

Представники WhatsApp ніяк не прокоментували блокування.

Нагадаємо, у Китаї урядова група Netcasting Services Association опублікувала нові правила, що стосуються аудіовізуального контенту в інтернеті.

Тепер онлайн-майданчики зобов'язані наймати декількох "професійних цензорів", які будуть переглядати фільми, відео, мультфільми, документальне кіно, спортивні та освітні програми.

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19 07 2017 09:49
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