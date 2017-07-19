ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитайська влада почала частково блокувати месенджер WhatsApp.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Китаї фіксують випадки блокування месенджера WhatsApp
Деякі користувачі не можуть відправляти мультимедійні файли та текстові повідомлення
Фото: appleinsider.ru
Рішення було прийнято урядом країни, пише The New York Times з посиланням на неназване джерело. Часткову блокування підтвердили експерти.
За інформацією газети, багато користувачів втратили можливість відправляти фотографії і відео, а деякі не можуть відправляти навіть звичайні повідомлення.
Представники WhatsApp ніяк не прокоментували блокування.
Нагадаємо, у Китаї урядова група Netcasting Services Association опублікувала нові правила, що стосуються аудіовізуального контенту в інтернеті.
Тепер онлайн-майданчики зобов'язані наймати декількох "професійних цензорів", які будуть переглядати фільми, відео, мультфільми, документальне кіно, спортивні та освітні програми.
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19 07 2017 09:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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