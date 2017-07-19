В Китаї фіксують випадки блокування месенджера WhatsApp

Деякі користувачі не можуть відправляти мультимедійні файли та текстові повідомлення

Китайська влада почала частково блокувати месенджер WhatsApp.

Рішення було прийнято урядом країни, пише The New York Times з посиланням на неназване джерело. Часткову блокування підтвердили експерти.

За інформацією газети, багато користувачів втратили можливість відправляти фотографії і відео, а деякі не можуть відправляти навіть звичайні повідомлення.

Представники WhatsApp ніяк не прокоментували блокування.

Нагадаємо, у Китаї урядова група Netcasting Services Association опублікувала нові правила, що стосуються аудіовізуального контенту в інтернеті.

Тепер онлайн-майданчики зобов'язані наймати декількох "професійних цензорів", які будуть переглядати фільми, відео, мультфільми, документальне кіно, спортивні та освітні програми.