В Китаї полійцейський відділок обслуговуватимуть виключно роботи

Вони будуть не лише проводити іспити з водіння, а й реєструватимуть номерні знаки і даватимуть довідки з питань законодавства

У повністю автоматизованому поліцейському відділку в місті Ухань роботи консультуватимуть людей і прийматимуть екзамени з водіння.

У відділку не працюватимуть люди, тут усю роботу будуть виконувати роботи. Вони будуть не лише проводити іспити з водіння, а й реєструватимуть номерні знаки і даватимуть довідки з питань законодавства. Пред'являти документи тому, хто завітає до відділку, не буде потрібно: машини розпізнаватимуть обличчя за допомогою спеціальної технології. Про це розповідає The Next Web.

Працюватиме оновлена частина 24/7. Тому, хто захоче скористатися послугами, не потрібно буде підписуватись на обліковий запис чи завантажувати спеціальні додатки для того, щоб створити логін. Роботи для ідентифікації зображення будуть мати доступ до усієї необхідної інформації.

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