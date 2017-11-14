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В Китаї полійцейський відділок обслуговуватимуть виключно роботи

Вони будуть не лише проводити іспити з водіння, а й реєструватимуть номерні знаки і даватимуть довідки з питань законодавства
У повністю автоматизованому поліцейському відділку в місті Ухань роботи консультуватимуть людей і прийматимуть екзамени з водіння.
В Китаї полійцейський відділок обслуговуватимуть виключно роботи Фото: twitter.com/PDChina

У відділку не працюватимуть люди, тут усю роботу будуть виконувати роботи. Вони будуть не лише проводити іспити з водіння, а й реєструватимуть номерні знаки і даватимуть довідки з питань законодавства. Пред'являти документи тому, хто завітає до відділку, не буде потрібно: машини розпізнаватимуть обличчя за допомогою спеціальної технології. Про це розповідає The Next Web

Працюватиме оновлена частина 24/7. Тому, хто захоче скористатися послугами, не потрібно буде підписуватись на обліковий запис чи завантажувати спеціальні додатки для того, щоб створити логін. Роботи для ідентифікації зображення будуть мати доступ до усієї необхідної інформації.

Нагадаємо, фінансові компанії Японії автоматизують свій бізнес і замінюють частину працівників роботами і спеціальними алгоритмами.

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14 11 2017 13:20
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