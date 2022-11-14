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В Китаї закликали росію і Україну до переговорів

Під час сьогоднішньої зустрічі з президентом США Джо Байденом лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що він "дуже стривожений нинішньою ситуацією в Україні". Китай "весь час був на боці миру і продовжить заохочувати до мирних переговорів".
В Китаї закликали росію і Україну до переговорів США

Про це повідомляє CNN.

"Ми підтримуємо і з нетерпінням чекаємо відновлення мирних переговорів між росією і Україною. Водночас, ми сподіваємося, що США, НАТО і ЄС будуть вести всебічний діалог з росією", – сказав Сі Цзіньпін американському президенту, згідно з текстом китайського МЗС.

Лідер Китаю також перелічив кроки, які повинна зробити міжнародна спільнота, щоб вирішити російсько-українську кризу, а також наголосив, що "конфронтації між великими державами потрібно уникнути". Втім, у підсумках китайської сторони відсутній один з ключових моментів, який міститься у тексті Білого дому, опублікованому після тригодинної розмови лідерів США і Китаю.

В американському документі зазначено, що президент Байден і китайський лідер Сі Цзіньпін повторили свою згоду з тим, що в ядерній війні неможливо перемогти, тому її ніколи не можна починати, "а також підкреслили свій протест проти застосування або погроз застосувати ядерну зброю в Україні". В заяві Вашингтона також йдеться про те, що Байден "підняв питання російської жорстокої війни проти України і безвідповідальних погроз росії застосувати ядерну зброю".

Також у китайських висновках зазначено, що Сі Цзіньпін описав Байдену позицію свого уряду щодо Тайваню. 

"Ми завжди прагнули підтримувати мир і стабільність у Тайванській протоці, але "незалежність Тайваню" несумісна з миром і стабільністю в Тайванській протоці, як вогонь і вода", – сказав Сі Цзіньпін, згідно з китайськими підсумками.

Раніше повідомлялось, що позиція Зеленського стала м'якшою щодо переговорів з рф після підштовхувань США.

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14 11 2022 19:17
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