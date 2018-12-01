CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Китаї підірвали церкву християн віри євангельської, побудовану в 2009 році в місті Ліньфень на пожертвування. Причину, через яку було вирішено знести церкву, влада КНР не оголосила.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Китаї знову без пояснення причин підірвали церкву, - ВІДЕО
За неофіційними даними, церква була визнана незаконно збудованою
Скріншот
За неофіційними даними, церква була визнана незаконно збудованою, пише "Медуза". Західні правозахисні організації, в свою чергу, розцінили знесення церкви як черговий приклад утиску прав віруючих в Китаї. Церква в Ліньфені - друга, зруйнована в Китаї за останні кілька тижнів. В кінці грудня також без офіційного оголошення причин був знесений католицький храм в провінції Шеньсі.
Нагадаємо, енергокомпанія RWE Power почала руйнування так званого "собору" Іммерата на заході Німеччини. Неороманська базиліка і село, в якому вона стояла, знищують задля видобутку бурого вугілля.
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