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В Китаї знову без пояснення причин підірвали церкву, - ВІДЕО

За неофіційними даними, церква була визнана незаконно збудованою
У Китаї підірвали церкву християн віри євангельської, побудовану в 2009 році в місті Ліньфень на пожертвування. Причину, через яку було вирішено знести церкву, влада КНР не оголосила.
В Китаї знову без пояснення причин підірвали церкву, - ВІДЕО Скріншот

За неофіційними даними, церква була визнана незаконно збудованою, пише "Медуза". Західні правозахисні організації, в свою чергу, розцінили знесення церкви як черговий приклад утиску прав віруючих в Китаї. Церква в Ліньфені - друга, зруйнована в Китаї за останні кілька тижнів. В кінці грудня також без офіційного оголошення причин був знесений католицький храм в провінції Шеньсі.

Нагадаємо, енергокомпанія RWE Power почала руйнування так званого "собору" Іммерата на заході Німеччини. Неороманська базиліка і село, в якому вона стояла, знищують задля видобутку бурого вугілля. 

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12 01 2018 15:47
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