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В Китаї з'явиться туристичний маршрут для любителів панд

Маршрут буде включати в себе десятки об'єктів, зокрема науково-дослідну базу, заповідник для панд, тематичні готелі і турбази для веломандрівників
У провінції Сичуань на південному заході Китаю з'явиться перший в світі туристичний маршрут, присвячений пандам.
В Китаї з Панди теж можуть залишитись лише в мультфільмах. Фото: 1tbc.com

Маршрут буде включати в себе десятки об'єктів, зокрема науково-дослідну базу, заповідник для панд, тематичні готелі і турбази для веломандрівників. Вони будуть знаходитися в декількох годинах їзди від міста Ченду - адміністративного центру Сичуані. Про це пише Lenta.ru з посиланням на газету South China Morning Post.

Передбачається, що проект запустять через пару років після створення необхідної інфраструктури. Мова, зокрема, йде про прокладання шосе.

Маршрут буде орієнтований як на внутрішніх, так і на зарубіжних мандрівників. Рішення про його створення було прийнято через зростаючого інтересу туристів до панд.

Як повідомляв iPress.ua, морська свинка на прізвисько Елліот вступила в ряди поліції Нової Зеландії. Тепер вона допомагатиме боротися з перевищенням швидкості на дорогах.

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16 06 2017 13:52
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