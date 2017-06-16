В Китаї з'явиться туристичний маршрут для любителів панд

Маршрут буде включати в себе десятки об'єктів, зокрема науково-дослідну базу, заповідник для панд, тематичні готелі і турбази для веломандрівників

У провінції Сичуань на південному заході Китаю з'явиться перший в світі туристичний маршрут, присвячений пандам.

Панди теж можуть залишитись лише в мультфільмах. Фото: 1tbc.com

Маршрут буде включати в себе десятки об'єктів, зокрема науково-дослідну базу, заповідник для панд, тематичні готелі і турбази для веломандрівників. Вони будуть знаходитися в декількох годинах їзди від міста Ченду - адміністративного центру Сичуані. Про це пише Lenta.ru з посиланням на газету South China Morning Post.

Передбачається, що проект запустять через пару років після створення необхідної інфраструктури. Мова, зокрема, йде про прокладання шосе.

Маршрут буде орієнтований як на внутрішніх, так і на зарубіжних мандрівників. Рішення про його створення було прийнято через зростаючого інтересу туристів до панд.

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