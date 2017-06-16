В Китаї з'явиться туристичний маршрут для любителів панд
Маршрут буде включати в себе десятки об'єктів, зокрема науково-дослідну базу, заповідник для панд, тематичні готелі і турбази для веломандрівників. Вони будуть знаходитися в декількох годинах їзди від міста Ченду - адміністративного центру Сичуані. Про це пише Lenta.ru з посиланням на газету South China Morning Post.
Передбачається, що проект запустять через пару років після створення необхідної інфраструктури. Мова, зокрема, йде про прокладання шосе.
Маршрут буде орієнтований як на внутрішніх, так і на зарубіжних мандрівників. Рішення про його створення було прийнято через зростаючого інтересу туристів до панд.
Як повідомляв iPress.ua, морська свинка на прізвисько Елліот вступила в ряди поліції Нової Зеландії. Тепер вона допомагатиме боротися з перевищенням швидкості на дорогах.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа