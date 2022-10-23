В Латвії назвали "близькою до зради" позицію країн, що відмовляють Україні в підтримці

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс підкреслив, що країни, які не розраховують на перемогу України в цій війні, зраджують ідеали ЄС і НАТО

Латвія засуджує країни, які не надають Україні військову і технічну допомогу в боротьбі з росією.

Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

За його словами, чітка позиція й допомога Україні зараз визначить союзи і співробітництво між європейськими країнами в майбутньому.

Латвійський міністр також підкреслив, що країни, які не розраховують на перемогу України в цій війні, зраджують ідеали ЄС і НАТО.

"Морально Україна вже перемогла, психологічно вже перемогла. Зараз перемога - питання технічне і питання того, наскільки швидко інші держави світу зрозуміють, що єдиним результатом цієї війни може бути перемога України. І ми знаємо, що ще не всі держави, навіть у Європі, так думають і говорять, але така позиція країн-членів Європейського Союзу і НАТО дуже близька до зради", - сказав Пабрікс.

Міністр зазначив, що зміна характеру війни, що перейшла від бойових дій до руйнування цивільної інфраструктури України, не змінює позиції союзників України. Він підкреслив, що захід не перестане допомагати Україні боротися з агресією, навіть якщо росія зважиться на застосування ядерної зброї. Пабрікс додав, що європейські країни дадуть відповідь на такий можливий удар.

iPress повідомляв, що Сейм Латвії змінив порядок продовження дозволів на тимчасове проживання для громадян росії та білорусі. Поправки призупиняють можливість продовжити посвідку для осіб, які отримали дозвіл на проживання у країні на підставі зроблених інвестицій або придбання нерухомості.

З 1 вересня 2023 року Латвія також відкличе всі раніше видані росіянам посвідки на проживання. Щоб їх продовжити, їм доведеться скласти іспит на знання латиської мови та надати відповідний сертифікат. Зробити це доведеться до дати закінчення дії посвідки.