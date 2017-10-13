В "ЛНР" бойовик став посередником при виплаті пенсій місцевим мешканцям

"Відсоток" за надані пенсійні послуги правопорушники забирали собі для так званих "невиїзних пенсіонерів" - представників незаконних збройних формувань, працівників органів "влади ЛНР"

Терорист "ЛНР" за участі сім'ї переселенців організував схему з незаконного нарахування соцвиплат мешканцям непідконтрольної території Донбасу та фінансування представників збройних угруповань.

"СБУ припинила діяльність групи зловмисників, які організували канал надання незаконних пенсійних послуг мешканцям підконтрольної бойовикам території Луганської області та фінансування представників збройних угруповань", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Схему організував бойовик "ЛНР", який залучив до її реалізації сім’ю переселенців із Луганська, кур’єра-перевізника та ще декількох осіб".

Зазначається, що організатор підшукував у Луганську та прилеглих населених пунктах пенсіонерів, примушував їх оформляти та згодом отримувати українські пенсії саме через нього. Перевагу надавав колишнім шахтарям та іншим одержувачам високих пенсій.

"Відсоток" за надані пенсійні послуги правопорушники забирали собі для так званих "невиїзних пенсіонерів" - представників незаконних збройних формувань, працівників органів "влади ЛНР". Крім того, учасники групи забезпечували пенсійними виплатами "переселенців", які не виїжджали за межі непідконтрольної території Донбасу, та організовували нарахування пенсій померлим.

"На початку жовтня в Харкові та Попасній СБУ провела обшуки в автомобілях та помешканнях учасників групи. Вилучили понад 60 банківських карток, що належать мешканцям неконтрольованих територій, численні копії паспортів та переселенські довідки, а також понад 100 тис. грн готівки", - додають в повідомленні.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, "ДНР" і "ЛНР" з 2019 року не отримуватимуть грошей з російського бюджету.