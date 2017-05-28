Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В ЛНР кажуть, що були готові розвести сили біля Станиці Луганської, але Київ "завадив"

Окупанти нібито "запустили сигнальну ракету білого кольору, підтвердивши свою готовність почати відведення підрозділів "ЛНР" та очікували "підтвердження готовності української сторони"
Представники ОРЛО заявили, що подали сигнал українській стороні про готовність розвести озброєння біля н.п. Станиця Луганська згідно з мінськими угодами від 21 вересня 2016 року, але "українська сторона зірвала процес розведення".
В ЛНР кажуть, що були готові розвести сили біля Станиці Луганської, але Київ "завадив" Фото: reuters.com

Представники "Народної міліції ЛНР" прибули в район Станиці Луганської "в рамках чергової спроби почати передбачене мінськими угодами розведення сил і засобів", -  йдеться у повідомленнях онлайн-ресурсу бойовиків "ЛИЦ", який посилається на "начальника управління Народної міліції "ЛНР" Михайла Філіпоненка. 

Там вони "запустили сигнальну ракету білого кольору, підтвердивши свою готовність почати відведення підрозділів "ЛНР" та очікували "підтвердження готовності української сторони". 

Однак, за словами Філіпоненка, "українська сторона зірвала розведення сил і засобів". При цьому він послався на дані представників місії ОБСЄ, які перебувають на українській стороні. 

"Ми спостерігаємо, що українська сторона не збирається відводити сили і засоби, і це підтверджують представники місії ОБСЄ, їхні спостерігачі на українській стороні", - заявив він. 

Як відомо, 21 вересня 2016 року учасники Контактної групи у Мінську домовилися про розведення сил і засобів на трьох ділянках: поблизу н.п. Золоте, Станиця Луганська та Петрівське. Розведення сил відбулося лише в районі Золотого і Петрівського, поблизу Станиці розведення кілька разів намагалися провести, але процес зривався через обстріли бойовиків. З боку "ЛНР" заявляють, що у зриві відведення винна українська сторона. 

Нагадаємо, вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки, пошкоджено будівлю лікарні.

Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу міста Красногорівка Донецької області становить вісім осіб.

Загалом, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в результаті чого 8 українських військовослужбовців отримали поранення.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 05 2017 15:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.