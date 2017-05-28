В ЛНР кажуть, що були готові розвести сили біля Станиці Луганської, але Київ "завадив"

Представники ОРЛО заявили, що подали сигнал українській стороні про готовність розвести озброєння біля н.п. Станиця Луганська згідно з мінськими угодами від 21 вересня 2016 року, але "українська сторона зірвала процес розведення".

Представники "Народної міліції ЛНР" прибули в район Станиці Луганської "в рамках чергової спроби почати передбачене мінськими угодами розведення сил і засобів", - йдеться у повідомленнях онлайн-ресурсу бойовиків "ЛИЦ", який посилається на "начальника управління Народної міліції "ЛНР" Михайла Філіпоненка.

Там вони "запустили сигнальну ракету білого кольору, підтвердивши свою готовність почати відведення підрозділів "ЛНР" та очікували "підтвердження готовності української сторони".

Однак, за словами Філіпоненка, "українська сторона зірвала розведення сил і засобів". При цьому він послався на дані представників місії ОБСЄ, які перебувають на українській стороні.

"Ми спостерігаємо, що українська сторона не збирається відводити сили і засоби, і це підтверджують представники місії ОБСЄ, їхні спостерігачі на українській стороні", - заявив він.

Як відомо, 21 вересня 2016 року учасники Контактної групи у Мінську домовилися про розведення сил і засобів на трьох ділянках: поблизу н.п. Золоте, Станиця Луганська та Петрівське. Розведення сил відбулося лише в районі Золотого і Петрівського, поблизу Станиці розведення кілька разів намагалися провести, але процес зривався через обстріли бойовиків. З боку "ЛНР" заявляють, що у зриві відведення винна українська сторона.

Нагадаємо, вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки, пошкоджено будівлю лікарні.

Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу міста Красногорівка Донецької області становить вісім осіб.